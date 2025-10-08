Novel Core、メジャー4作目のアルバム発売決定。 新曲「DiRTY NASTY」を本日先行配信
Novel Coreが、2026年1月14日にメジャー4作目となるアルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』(読み：パーフェクトリー ディフェクティブ )を発売することを発表した。
発売に先駆けて、ジャンルの壁をぶち壊すハードなロックチューン「DiRTY NASTY」(読み：ダーティー ナスティー)が本日先行配信された。
アルバム『PERFECTLY DEFECTiVE』は、ロックとヒップホップを軸に、Novel Coreのルーツにある様々なジャンルを融合させた、ジャンルの枠を超えるミクスチャーサウンドのアルバム。
タイトル“PERFECTLY DEFECTiVE（完璧な不良品）”が示す通り、本作のテーマは“不揃いで歪な要素が混ざり合うからこそ生まれる〈完全な自分〉”。
カテゴライズ不能な音楽性と、自らの存在そのものを重ね合わせながら彼が辿り着いた“これがNovel Coreだ”という確信。メジャー4作目にして“新たな始まり”を高らかに告げる名詞代わりの1枚となっている。
収録曲は、本日配信された「DiRTY NASTY」の他、新曲を多数含む全14曲。Novel Core自身のトータルディレクションのもと、共同制作者であるJUGEMと、ハウスバンド・THE WILL RABBITSのメンバーが13曲を制作。残る1曲は国内外問わず様々なトップアーティストの楽曲を手がけるプロデューサー・Xanseiが手がけた。
豪華盤には、2025年に開催された全国16ヶ所17公演にわたるツアー＜“BACK TO AGF” TOUR 2025＞より、満員ソールドアウトとなった川崎・CLUB CITTA’でのファイナル公演のライブ映像をはじめ、アルバム制作の裏側に迫るBehind The ScenesやMVなど、充実した映像コンテンツを収録。
さらに、豪華盤は三方背ケース仕様となり、映像ディスクに加えて全40ページのフォトブックを同梱。特別感あふれるプレミアム仕様に仕上がっている。
先行配信された新曲「DiRTY NASTY」は、それぞれの中にある本能を隠さず剥き出しの自分を見せろという強烈なメッセージに、重厚なギターやベース、歪んだシンセサイザー、そして鋭く切り込むようなNovel Coreのラップが絡み合うロックチューン。ロックとヒップホップが高次元で融合した、Novel Coreの進化をさらに加速させる1曲に仕上がっている。
◆ ◆ ◆
【Novel Core コメント】
ついにメジャー4作目。メジャーデビュー5周年を迎えるこのタイミングで、改めて自分自身としっかり向き合い、ようやく辿り着いた答えをアルバムにしました。“ミクスチャーミュージック”という旗のもとに、様々なジャンルやカルチャーが複雑に混じり合う“Novel Core”というアーティスト像を再提示します。
ハウスバンド・THE WILL RABBITS、JUGEMと共に制作した13曲。間違いなく過去最高の振り幅です。Xanseiくんに手がけていただいた「お金が足りない」も、このアルバムに必要だった彩りを加えてくれています。
DVDとBlu-rayに収録される川崎でのツアーファイナルの映像も、10年後に必ず見返したくなる伝説的な内容に仕上がっています。ぜひ、手に取ってもらいたいです。よろしくお願いします！
◆ ◆ ◆
◼︎リリース情報
New ALBUM『PERFECTLY DEFECTiVE』
2026年1月14日(水) 発売
予約 : https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
New Single「DiRTY NASTY」
2025年10月8日(水) 配信
Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/DiRTYNASTY
◼︎ツアー情報
＜BABiES AGAiN TOUR＞
2025年10月16日(木) 東京 ※SOLD OUT
会場：渋谷 WWW X (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
2025年10月22日(水) 愛知 ※SOLD OUT
会場：名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (12:00〜18:00)
2025年11月12日(水) 東京 ※SOLD OUT
会場：渋谷clubasia (OPEN 18:00 / START 18:30)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
