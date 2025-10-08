10月8日、アルバム『暴動遊戯』で暴動クラブがメジャーデビューを果たした。CDのみの発売で配信等は一切なしのリリースとなる。

告井孝通をプロデューサーに迎え、『暴動遊戯』はメジャーデビューに相応しい2025年のビッグロックアルバムとなった。釘屋玄（Vo）の歌唱にも大きな変化が表れ、ロックのヒットの名手である告井孝通のプロデュースの手腕が全面的に発揮されている。釘屋玄は7月に開催された＜FUJI ROCK FESTIVAL’2025＞にて池畑潤二率いるROUTE17 Rock‘n’Roll ORCHESTRAで甲本ヒロト（ザ・クロマニヨンズ）、山下久美子等とフィーチャリング・ヴォーカルとしてGREEN STAGEに立ち、堂々2曲を熱唱しその存在感をアピールしたばかりだ。

『暴動遊戯』のソングライティングもバラエティーに富んでおり、4曲目に収録された「くだらない時代に唾を吐け」は若手芸人のコンテンツのプレゼン番組として人気の高い「東野山里のインプット」（BSよしもと/毎週日曜23：00〜23：30）の10月度エンディングテーマとして、ナレーションかぶりなしのフルスクリーンで秘蔵ライブ映像とともに放送されている。煌びやかな徒花のような釘屋のボーカルとアンサンブルから飛び出したマツシマライズのギターが火花を散らしながら、それをリズム隊がしっかりとうしろから支えるという、令和の歌ものグラム歌謡ロックだ。

また。メジャーデビュー前にもかかわらず、タワーレコードのフリーマガジン「bounce」10月号では表紙を飾っており、暴動クラブのロックンロールが全国規模で鳴り響く予兆のようだ。撮影はザ・ローリング・ストーンズの公式写真家としても有名な有賀幹夫が担ったものだ。

暴動クラブ メジャーリリースオリジナルアルバム『暴動遊戯』

2025年10月8日発売

FLCF-4543 3,300円(税込)

1.ドライヴ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

2.FEEL SO GOOD?

3.抱きしめたい

4.くだらない時代に唾を吐け

5.ダリア

6.ラヴ・ジェネレーター

7.生活

8.ひまつぶし

9.ギミー・ショック

10.LIFE FUCK

11.FIRE

12.ハニー

シークレットトラック

＜暴動クラブ LIVE TOUR2025 暴動遊戯＞

2025年11月9日 (日)

大阪/ LIVE HOUSE BRONZE

OPEN 16:30 / START 17:00

[問]大阪公演：サウンドクリエーター 06-6357-4400（平日12：00〜15：00） 2025年11月15日(土)

名古屋/ CLUB UPSET

OPEN 16:30 / START 17:00

[問]愛知公演：ジェイルハウス 052-936-6041（平日11：00〜15：00） 2025年11月29日(土)

福岡/ ESPエンタテインメント福岡LIVE HALL EMY

OPEN 16:30 / START 17:00

[問]福岡公演：ランド 092-710-6167（平日12：00〜15：00） 2025年12月21日(日)

東京/ 代官山UNIT

OPEN 17:00 / START 18:00

[問]東京公演：ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077（平日12：00〜18：00）

X：https://x.com/Voodoo_Club_

Instagram：https://www.instagram.com/voodooclub_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61553426249268&locale=ja_JP

公式HP：https://voodooclub.fanpla.jp/