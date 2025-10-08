鬼頭明里、ノースリーブでほっそり二の腕披露「天使が舞い降りた」「輝いてる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】声優の鬼頭明里が10月7日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「鬼滅」美人声優、ワキちらりノースリーブ姿
鬼頭はノースリーブのふんわりとした白いドレスを着こなした、様々なショットを投稿。スラリとした美しい二の腕を披露し、ティアラを身に着けケーキを手にしたお姫様風の写真なども公開されている。
この投稿には「天使が舞い降りた」「お姫様」「輝いてる」「きれい」「かわいすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鬼頭明里、白いノースリーブ姿披露
◆鬼頭明里のドレス姿に反響
