中村仁美アナ、愛情弁当8パターン公開「おいしそう」「参考になる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/08】フリーアナウンサーの中村仁美が10月7日、自身のInstagramを更新。息子へのバラエティ豊かな弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】中村仁美アナ、息子への愛情弁当8パターン
中村アナは「お弁当備忘録」とつづり、「ふるさと納税牛タン弁当」「チキンソテー弁当」「麻婆豆腐弁当」「義母ハムカツ弁当」「鶏の照り焼き弁当」「前夜の肉野菜ラーメンのスープ弁当」「ミネストローネ＆ジャコのパスタ弁当」「ハムチー＆タマゴのパン弁当」と、愛情たっぷりのお弁当8パターンを公開。「長男が魚が食べられればもう少しおかずの幅が広がるのか」とも付け加えている。また、三男とインフルエンザの予防接種に訪れたことも報告している。
この投稿には「彩りがすてき」「参考にします」「おいしそう」「丁寧な仕上がり」「息子さん喜びますね」などの反響が寄せられている。
中村は、さまぁ〜ずの大竹一樹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
