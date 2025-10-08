10月11日・18日（土）午前10時30分～「ブレイクスルー」テレビ初取材「“寿命１００年”充電池を目指す新素材

©テレビ東京

テレ東では毎週土曜午前 10 時 30 分から「ブレイクスルー」を放送中です。ベストセラー作家・相場英雄が、開拓者が研究・開発に没頭する現場に飛び出し、自ら取材。作家ならではの「視点」と「言葉の力」で、見据える未来と不屈の精神に迫ります。10月11日から２週にわたりテレビ初取材「“寿命100年”充電池を目指す新素材」を放送します。スマートフォンやパソコンなど電子機器のモバイル化が進み、生活に欠かせないのがリチウムイオン電池。“寿命100年”の充電池の実現を目指し、新素材の開発に取り組む開拓者、東北大学発ベンチャーの３ＤＣ・黒田拓馬ＣＥＯが登場。黒田が量産化を始める新たな炭素素材「ＧＭＳ」は、中が空洞の３Ｄ構造になっており、バッテリー火災の原因となる電池の膨張による変形を抑えたり、電池の劣化を防ぎ長寿命化を可能にしたりするといいます。さらには、急速充電や高出力化にもつながるという驚きの新素材です。近い将来、自動運転車や情報端末などの進化によって到来する“超・電動社会”に挑もうと奮闘する開拓者に作家・相場英雄が迫ります。

©テレビ東京

【相場英雄 コメント】

今回取材した新たな素材は、リチウムイオン電池や全固体電池など様々なタイプに応用が可能であり、『電池』そのものの概念を大きく変えるポテンシャルを持っているのだと直感した。バッテリーの概念を覆す革命かもしれない。



【テレビ東京 報道局 吉田 広 企画・プロデューサー コメント】

今回は、生活に欠かせない「リチウムイオン電池」の寿命を‟100年“に延ばす可能性があり、さらに「全固体電池」や「リチウム空気電池」といった次世代電池などへの活用も期待される、新たな「三次元炭素素材」を開発する開拓者をテレビ番組としては初めて取材しました。すでに世界の様々なメーカーや研究所からも注目されているという新素材。特に、最近頻発する発火の危険や、容量不足などの悩みなどを解決するかもしれないということで大変おもしろい取材でしたし、MCの相場さんも、過去に執筆活動の中で次世代電池を取材されていたので、開拓者のお話に興味津々の様子でした。これからの生活ではさらに充電池の必要性が増しますし、今後は宇宙ビジネスも大きく動くなか、次世代の電池に加え、電池以外の用途にもインパクトを与えることになるのか。是非、番組をご覧ください。

【番組概要】

【番組名】ブレイクスルー ～不屈なる開拓者～

【放送日時】10月11日（土）、18日（土）午前10時30分～11時【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srjuiqr80l

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/breakthrough/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「テレ東 BIZ」「U-NEXT テレ東 BIZ セレクション」にて見放題配信

▶テレ東 BIZ：https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/

▶U-NEXT テレ東 BIZ セレクション：https://video.unext.jp/brand/txbiz

【出演】＜MC＞ 相場英雄(作家)

＜進行＞ 大浜平太郎(テレビ東京 キャスター)

＜ナレーター＞谷田 歩

＜ゲスト＞３ＤＣ・黒田拓馬ＣＥO

【エグゼクティブプロデューサー】 清水 昇(テレビ東京 報道局)

【企画・プロデューサー】 吉田 広(テレビ東京 報道局)【公式X】https://x.com/TX_breakthrough/@TX_breakthrough