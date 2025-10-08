まずは78kWhモデルから！ 新型「リーフ」が日本デビュー

日産自動車は2025年10月8日、バッテリー式電気自動車（BEV）の新型「リーフ」の国内仕様車を発表しました。

【写真で見る】これが「新型リーフ」日本国内仕様です

リーフは2010年の初代モデル発売以来、全世界で約70万台を販売した乗用BEVのパイオニア的モデルです。2017年発売の現行型に次ぐ3世代目となる新型リーフは、2025年6月にグローバルデビューを果たしており、このほど日本仕様車が初公開されました。

日本国内仕様の新型リーフは、まず78kWhバッテリーを積む「B7」シリーズを初弾として展開し、ベーシックな「X」と上級版の「G」の2グレードをラインナップします。

また、航続距離も従来モデルの最大450km（WLTCモード）から大幅に伸びており、「X」グレードでは最大702km（同）を達成しました。さらに充電スピードも向上しており、150kW出力の急速充電器を使用した場合、バッテリー残量が10％の状態から、最短35分で80％まで充電が可能です。

新型リーフ「B7」シリーズの価格は518万8700円〜599万9400円（税込み）。10月17日から注文受付を開始し、納車開始は来年2026年の1月ごろから順次行われる見通しです。

また、55kWhバッテリーを積む普及モデルの「B5」シリーズも発売する計画で、こちらは2026年2月ごろに発表される見込みです。