季節の変わり目に【GU】が頼れる！ 着回し力100点セット♡「高見えカーデ」

寒暖差が大きく、服装に悩みがちな季節の変わり目。「何を着ればいい？」そんなときは【GU（ジーユー）】の「高見えカーデ」が頼りになるかも。カーディガンとベストのセットアイテムなので、迷わずコーデが完成。それぞれ単体でも使える優秀アイテムは、コスパ優秀と言えそう。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

着回し力100点かも！ 秋コーデに使える高見えカーデ

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」\3,990（税込）

あたたかみのある、ふっくらとしたニット素材が高級感を演出。肌寒くなる季節の変わり目にぴったりです。ドルマンスリーブのカーディガンとVネックベストがセットになっているため、おしゃれなレイヤードが即完成。セットではもちろん、手持ちの服に合わせて着回せるのも嬉しいポイント。

肩がけアレンジ！ 季節の変わり目のお手本コーデ

気温高めの日は、ベストにカーディガンを肩がけして。シンプルなワンツーコーデも奥行きが出て、こなれ感アップ。「チクチクしないニット」とスタッフさんがコメントしているように、着心地の良さも期待できそうです。

最旬カジュアルプレッピーコーデ

こちらのスタッフさんは、トレンドのデニムシャツにレイヤードして「カジュアルプレッピーコーデ」を提案。プリーツスカートでフェミニンに振ることで、今っぽく垢抜けた印象に。シャツ1枚では肌寒いけれどジャケットは必要ない、そんな温度調整が難しい季節の変わり目も、このベストがあれば頼りになりそうです。

前後2WAY仕様！ 大人可愛い秋デートコーデ

カーディガンはダブルフロント仕様なのも嬉しいポイント。顔まわりがスッキリ見えるボートネック & 短めの着丈なので、レイヤードコーデも簡単に完成。ナロースカートやフリルブラウスでレディに。ブローチで煌めきも添えれば、秋デートにぴったりのコーデに。

writer：mana.i