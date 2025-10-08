たるんだ腹部に悩み腹部整形手術を受け、「理想の体形を取り戻した」と思っていた女性が、4カ月後に自分が妊娠21週目であることを知り、衝撃を受けたという出来事が報じられた。

英メディア「ミラー」などの報道によると、スウォンジーに住む看護師ジェマ・ウィリアムズさん（42）は3人の子どもの母親で、長年腹部の「たるんだぜい肉」がコンプレックスだった。5年間の看護学課程を修了した自分へのご褒美として、約9500ポンド（約188万円）をかけて腹部整形手術（abdominoplasty）を受けた。施術前に健康診断と尿検査を行ったが、妊娠反応は「陰性」だったという。

手術は約4時間にわたって行われ、ジェマさんは翌日に退院した。その後、数カ月にわたり腹部の膨満感や吐き気が続いたが、手術の後遺症だと思い、大したことではないと考えて気に留めなかった。ところが2024年12月、初の勤務先だったシングルトン病院で、同僚から「もしかして妊娠しているんじゃない？」と声をかけられたことで状況が一変した。

ジェマさんはすぐに妊娠検査を行い、結果は「陽性」。超音波検査の結果、すでに妊娠21週目であることが分かった。彼女は「世界が止まったようだった。腹部整形手術のとき、まさかお腹の中に赤ちゃんがいたなんて信じられなかった」と当時を振り返った。

彼女は、手術前の尿検査で妊娠が確認されなかった理由について、妊娠初期の低いHCG（ヒト絨毛性ゴナドトロピン）値のためだと推定している。HCGは妊娠初期に分泌されるホルモンで、一定の濃度に達しなければ一般的な尿検査では陽性反応が出ない。排卵のタイミングや妊娠初期段階によっては値が低く、「偽陰性（false negative）」の結果が出る可能性がある。

ジェマさんは「腹部の膨張や吐き気をすべて手術のせいだと思っていた。病院側もそう判断していた」と語り、「結局、妊娠検査薬を10本も買って試したけれど、すべて陽性で信じられなかった」と話した。

ジェマさんは妊娠を継続することを決意し、2025年5月2日、3.47キログラムの健康な男の子を自然分娩で出産した。

英公的医療サービス（NHS）は、妊娠中の麻酔や手術が流産や早産のリスクを高める可能性があると警告しているが、幸いジェマさんも赤ちゃんも健康だった。

彼女は「腹部整形で体形を取り戻せると思っていたのに、人生がまったく別の方向に進んでいった」と語り、「結局、新しい命を授かったということがどれほど奇跡的なことなのか、毎日実感している」と話した。

専門医たちは今回のような事例のように手術前に妊娠の可能性がある女性は、必ず血液検査を併用して妊娠の有無を確認すべきだと強調している。尿検査だけでは超初期の妊娠を見逃す可能性があり、麻酔薬や手術のストレスが妊娠初期の胎児に影響を及ぼすおそれがあるためだ。