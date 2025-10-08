「もし私がお金を振りかざして見せびらかしたら、きっと『クールなお金持ち』じゃなくて『感じの悪い女』って呼ばれてたはず。彼らはいつも私を悪者に仕立てる。私は疲れるほど全力で走ってきた。もし私が男だったら、そこにもっと早くたどり着けたんじゃないかな。私ばかり攻撃されることにうんざりしてる」（テイラー・スウィフト『The Man』の歌詞より）

米国のポップスター、テイラー・スウィフトさんが2020年に発表した『The Man』は、性別による社会の二重基準を痛烈に批判した楽曲だ。スウィフトさんが男性に扮してミュージックビデオに登場したこの曲は、「女性が成功したときにどのような視線を受けるのか」というテーマを真正面から描いた歌詞が社会的な反響を呼んだ。

それから5年後の2025年、スウィフトさんはアメリカンフットボール選手トラビス・ケルシーさんとの婚約を発表し、自分の歌で歌った壁を乗り越えた。ケルシーさんはおよそ9000万ドル（約132億3000万円）の資産を持つ米国上位1％の富裕層だが、スウィフトさんは16億ドルを超える資産を有する億万長者だ。「妻の方が夫より稼ぐ夫婦」が新たなトレンドとなりつつある米国社会で、スウィフトさん自身がその象徴的存在になった。ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）はこのように、妻が夫と同程度、あるいはそれ以上に稼ぐ夫婦が米国内で増えている現象を最近の報道で取り上げた。

◇女性、より稼いでも家事負担は依然大きく…葛藤の要素は残る

WSJは、スウィフトさんのカップルはあくまで象徴的な事例にすぎず、女性の家計への貢献度が男性を上回る傾向はすでに米社会の「ニュー・ノーマル（時代の変化に伴い新しく浮上した基準）」になっていると指摘した。

統計もそれを裏づけている。米ワシントンD.C.の非営利シンクタンク「ピュー・リサーチ・センター」が2023年に発表した研究結果によると、異性間の結婚において妻が夫より多く稼ぐ夫婦の割合は1970年代初頭には約3％に過ぎなかったが、2023年には10％とおよそ3倍に増加した。同期間、妻が家庭の唯一の生計維持者であるケースも2％から6％へと3倍に増えた。さらに、夫婦がほぼ同水準の所得を得ている割合も2013年の23％から2023年には29％に上昇している。

これに対して、コネティカット大学社会学科のクリスティン・L・ムンシュ准教授は「最も多く稼ぐ者が家族の主要な意思決定を主導することが多いが、現在では女性が家庭内でその役割を担うケースが増えている」と分析した。WSJはまた、「妻が夫より高い収入を得るようになると、家庭内の力関係も女性中心に再構築される可能性がある」とし、「こうした状況は、男性を無力化させ、夫婦関係を破綻させるのではないかという恐れから長くタブー視されてきたが、いまやこのような状況に慣れつつある人々が増えている」と報じた。

しかしWSJは、伝統的な性役割意識と、妻の所得優位という新しい潮流の衝突が、依然として家庭内の葛藤を引き起こす要因になり得ると分析している。

ムンシュ准教授は「女性が生計維持者であっても、依然として家事や育児をより多く担う場合が多く、そのような状況では経済的に自立した女性が不幸を我慢せず離婚を選ぶ可能性が高い」と説明した。学術誌『American Sociological Review（ASR）』によると、ハーバード大学社会学科のAlexandra Killewald教授が2016年に行った研究では、夫がフルタイムで雇用されている場合とそうでない場合とを比較したところ、翌年に離婚する確率は前者が2.5％にとどまったのに対し、後者では3.3％に上昇した。

精神分析専門家で作家のErica Komisar氏は「女性が一家の稼ぎ手となる機会を得たことは道徳的な勝利だが、このような文化的進歩には個人や家庭に心理的不安や負担が伴う」と述べた。