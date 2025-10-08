関根勤、ダウンタウン復帰に思い明かす 『DOWNTOWN＋』のオファーは「来たら考えます（笑）」
タレントの関根勤（72）、お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が8日、東京・ユニクロ 世田谷千歳台店で行われた『RE.UNIQLO STUDIO 国際リペアデー記念イベント』に出席。関根が、ダウンタウンが11月1日にスタートする新配信サービス『DOWNTOWN＋』（ダウンタウンプラス）について言及した。
【写真】2人指差し…爽やかな雰囲気の関根勤＆コカドケンタロウ
イベント後の囲み取材で、ダウンタウンの復帰について質問があると、関根は「やっぱり頑張ってほしいよね。皆さん待っていると思うから。どんな感じになるか楽しみですね」と素直に回答。『DOWNTOWN＋』について、オファーは来ていないと明かすも、「来たらどうするか」という問いに「来たら考えますねどね（笑）」と笑みを浮かべた。
ユニクロは10月18日の“国際リペアデー”を記念し、13日〜19日の間に、ユニクロの服のリペア・リメイクサービスを提供する「RE.UNIQLOSTUDIO（リ・ユニクロスタジオ）」がある店舗で買い物をした人を対象に、リペアサービスがお得に利用できるクーポンを配布するキャンペーンを実施する。
