こんな鳴き、そうそうお目にかかれない。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月7日の第1試合でBEAST X・下石戟（協会）が、アガリにはかなり遠そうなところから、周囲も想像しない鳴きを駆使し、最終的にはテンパイに。解説者からは「うわー！なんか出た」、実況者からは「アガリが出なくても名シーンです」と驚きと称賛のコメントが相次いだ。

【映像】下石戟の独創性が生んだ“謎チー”

下石は今期からMリーグに参戦。独創的な打ち筋を持つ雀士で、チームメイトの中田花奈（連盟）の指導役も務めている。そんな“弟子”の中田も見ながらうなっているかもしれない、そんな想定外の鳴きが披露された。

場面は東3局2本場。5巡目、上家の渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が切った五万に、下石から「チー」の声がかかった。序盤からの鳴き仕掛け自体は、手材料や点数状況などによって珍しいことではないが、とにかく珍しかったのが下石の手牌だ。マンズは一、三、四・六・八万と持っていたところ、カン五万を埋める形のチー。一、三、八万が手牌に残ることになった。

これには解説の石橋伸洋（最高位戦）は「うわー、なんか出た」と反応。北の対子があるとはいえ、マンズの混一色にはまだまだ遠そうなところではあったが、急所を鳴くことで状況が打開できるという判断か、これが絶好だった。その後も、重ねた南をポンしマンズを次々と埋めて、17巡目に二万を引いたところでついにテンパイ。このまま流局すると、他者はノーテンだったため3000点の収入を得た。

この一局に実況・松嶋桃（協会）は「アガリが出なくても名シーンです」と絶賛すると、ファンからは「おろしたのがデカ過ぎる」「マジでうまいわ」「値千金の1人テンパイよ」「これは流石にプロと呼べる」「すげえもの見た」と、驚きの声が止まらなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

