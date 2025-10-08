【10月15日までの恋愛運】状況を冷静に見ることが大きなカギ。まーささんが贈る12星座の恋愛運

月半ばは、月頭の工程を経て、より深く、じっくりと過去と向き合うとき。過去に今の視点で向き合い、解決し、理解し、それを未来の糧にする。そんなスタンスで人や物事と接してみてください。この時期もまた、状況を冷静に見ることが大きなカギになります。各星座の10月前半の恋愛運を、早速チェックしていきましょう。現在、2025年下半期の恋愛占いも公開中。こちらも併せてチェックしてみてくださいね！

未来に向けての基礎固めのとき。焦らずじっくりね



10月前半：おひつじ座さんの恋愛運月半ばには、日常生活のほうがさらに活性化してきそう。なんとなく「自分はなぜ今このテーマに深く取り組まなくてはならないのか」がみえてきて、本腰が入ってきそうです。

懐かしい関係から新たな出会いまで。対人関係隆盛期



10月前半：おうし座さんの恋愛運特定の人との縁が強まってきそうな月半ば。このタイミングで接点が増える相手とは、相性もかなりいいので、以前気になっていた相手の場合も、まったく新しい相手が登場し、強い興味を示してくることがありそうです。

今やれることをやる。そういう考え方がいいですね



10月前半：ふたご座さんの恋愛運社会面での展開の中で、自分が今やるべきことがだんだん見えてきます。「こういうアプローチをすれば、ここを生かせるんじゃないか」と感じられそう。以前はそこまで積極的に関われなかったことも、今ならもっとこうしたいと思えるはず。

恋する自分を思い出し揺れる2週間。学び多めです！



10月前半：かに座さんの恋愛運誰かを本気で好きになりたい気持ちと同時に、「自分にとっての恋や、誰かを愛するということをとことん突き詰めてみたい」という思いが高まりそうな月半ば。本気で行動するなら、改めて自分の良さや強くて自信のある自分を相手に見せることが必要になりそうです。

現在の冷静な視点で以前の自分を見る貴重な時期



10月前半：しし座さんの恋愛運過去の傷への癒しが進みそうな月半ば。何らかのきっかけで、自分の状態を少し客観的に見ることができそうです。また、生活面を充実させることで、より自分にとって暮らしやすく、「過去にいろいろあったけど、楽しい経験もたくさんしている」と実感しやすいかもしれません。

改めて気づく思い。今起こる揺れは必要なものです



10月前半：おとめ座さんの恋愛運月半ばは、象徴的な出会いや再会が起こりやすい時期。また、今後一層思い切って行動するためにも、心の中のわだかまりや過去の寂しさはここで消化しておくといいでしょう。今は、自分の感じたことにより正直になれるタイミングです。

今は先を急がずに。状況から学ぶこといろいろあるよ



10月前半：てんびん座さんの恋愛運以前はつらい、負担だとしか思えなかったことに対して、ちょっと違う感想を持ちそうな月半ば。昔の疲れや心身の不調を振り返り、「あの経験をしたからこそ、今はこんな元気に、自分の身体をうまくケアできるようになっている」と感じることもあるでしょう。

過去の問題は“今の私”が解決する。重要な転機です



10月前半：さそり座さんの恋愛運月半ばは、具体的な出会いや再会で心がさらに揺れるとき。人とのかかわりを通じて、まだ癒えていない傷や不安、解決していない問題を思い出しそうです。少ししんどい展開かもしれませんが、この時期のさそり座は非常にパワフル。その力をきっかけに、以前ならできなかった積極性や対話力を発揮できるでしょう。

全ては未来の自分のため。生活&状況面改変、始動！



10月前半：いて座さんの恋愛運社会面で何か動きがありそうな、月半ば。「今の環境を刷新し改善する必要がある」と強く感じそうです。またレアケースとして、何か心身にトラブルを抱えていて診断やアドバイスを受けるような場合、衣食住を中心とした生活改善や運動が、いて座の日常を一変させる効果を生むことでしょう。

「人とかかわること」について学び、刺激の多い時期



10月前半：やぎ座さんの恋愛運月半ばは、「やっぱり距離を置こうと思ったのは間違いじゃなかった」と感じられる具体的な展開がありそう。感性や価値観が成長し、ネガティブな状態や問題を放置できないと感じる場面が出てきそうです。同じころ、新たな出会いも増えそう。ここで会う人たちの積極性や情熱的な姿勢に、やぎ座は刺激を受けるでしょう。

「自分にとって何が大事か」改めて考えるときかも



10月前半：みずがめ座さんの恋愛運社会運がさらに活発になりそうな月頭。仕事を通じて新たな出会いや展開もあり、過去の経験がうまく生きているのも実感できそう。見た目は順調でも心境は複雑ですが、今しか学べない何かがあります。社会面で役割が回ってきたら、頑張ってみましょう。

恋愛面の転機。今こそ新たに培った強さを見せて！



10月前半：うお座さんの恋愛運恋人や親友など大事な相手との衝突、あるいはかつての恋人や大好きだった人との再会などがありそうです。自分の状況や自分自身に対して「より積極的なアプローチ」を試みることで、自分を知り、さらに強化しようとするでしょう。

