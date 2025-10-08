G−DRAGONが、F1（フォーミュラ1）の歴史を塗り替えた。F1シンガポールグランプリ「2025 FORMULA 1 SINGAPORE PRIX」の公演でメインアーティストとして登場し、6万5000人の前で熱唱するなどした。

韓国メディアのイルガンスポーツは8日「G−DRAGONが、シンガポールのマリーナベイ市街地サーキットパダンステージで開かれたイベントに出演し、6万5000人が集まった。歌手エルトン・ジョンとともにヘッドライナーとして出演した」と発表した。

G−DRAGONは「POWER」など、代表曲を歌った。舞台衣装は、F1に合わせたようなもので、最初は多彩なパッチが飾られたレーシングジャケットにレザーパンツとブーツを合わせ、強烈なカリスマ性を見せた。

同メディアでは「2番目の舞台ではレッドスーツを着こなし、最後の舞台ではF1の象徴であるチェック柄の旗を連想させる衣装で注目を集めた」と報じた。

G−DRAGONは現在、3度目のワールドツアーを行っている。20〜21日に大阪、11月に台北とハノイ、12月にソウルで公演を開く予定だ。