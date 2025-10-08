年を重ねるにつれて目立つ「ぽっこり下腹」を凹ませるにはどうすればいいのか。肝臓外科医の尾形哲さんは「食事量を安易に減らすと、栄養不足による代謝ダウンで余計に体脂肪が増えてしまうことがある。脂肪燃焼には特に3つのミネラルを意識して摂取し、代謝を上げることが重要だ」という――。

■食事を減らすと代謝が落ちてさらに体脂肪が増えてしまう

40歳を過ぎると下腹がぽっこりするとともに、体重が増える人が多数です。一方で、体重はそこまで変わっていないのに、健康診断の血液検査で中性脂肪値の高さを指摘されたり、肝機能の数値であるALT（肝細胞の炎症で上がりやすい酵素）値が基準より高くなっていて「脂肪肝」を疑われたり、気づかぬうちに体に脂肪が蓄積している人もいます。

いずれも体脂肪の増加と関連しており、動脈硬化、糖尿病、高血圧、脂質異常症などのリスク上昇が報告されています。

脂肪の蓄積に抵抗しようと食事を減らしたり、運動をしたりと減量に取り組む方も多いでしょう。でも、もしそれがつらければ、継続は難しくなるでしょう。

しかも、覚えておいてほしいのが、栄養不足による代謝ダウンで痩せにくくなり、さらに体脂肪を増やしていく、というスパイラルに陥っている人が多いことです。

■脂肪燃焼にはタンパク質とミネラルが重要

不足している栄養素の最たるものは「タンパク質」です。

タンパク質は、そのままのカタチで長時間、体にとどめておくことができません。したがって1日3食、毎回20gほどのタンパク質摂取が必要です。

タンパク質20gとは、肉なら100gほどの量になるので、なかなか3食、それを食べるのは簡単ではありません。そこで、体にたまった脂肪を燃やす食事として、脂肪肝の患者の8割以上が3カ月で5kg減を実現してきた食事メソッドに基づいて考案したスープ（後述）を推奨しています。

さらに、ミネラルもしっかり摂ることで、脂肪燃焼サイクルが完成します。このミネラルによる代謝アップの働きについて、解説しましょう。

■「マグネシウム」は糖をスムーズにエネルギーに変換

「ミネラル」は、“体の機能を正常に保つために必要な無機質（炭素を含まない物質の総称）”のことです。体の調子を整える縁の下の力持ちですが、体内では作ることができないため、食事から摂取する必要があります。骨や歯の材料になる「カルシウム」や、血液の成分であるヘモグロビンを作るのに必要な「鉄」、余分な塩分を体の外に排出する「カリウム」などが有名でしょう。

脂肪燃焼においては「マグネシウム」「亜鉛」「カリウム」の3つのミネラルが特に大切です。

「マグネシウム」は糖を代謝する過程で重要な働きをします。

実は、体内にたまる「脂肪の正体」は「糖質」です。

食べた糖質から肝臓で合成される脂肪は全体の26％。食べたオイルや肉、魚などの脂質が肝臓の脂肪に直接影響するのはわずか14％。だから糖の代謝がとても重要で、それを支えるのがマグネシウムです。

マグネシウムは、主に2つの働きで糖代謝をスムーズに進めます。

1つ目が“インスリンをサポートする働き”です。インスリンは血糖値を下げるホルモンで、マグネシウムはそのインスリンが効率よく働くために欠かせません。マグネシウム不足だとインスリンが細胞と結びつきにくくなって、血糖値が上がりやすくなります。

高血糖が続くと体に増えた糖は脂肪に変換され、体脂肪が増えやすくなっていきます。

2つ目は、“ATPを活性化する働き”です。

私たちの体は、糖を「ATP」というエネルギー源に変えて動いています。しかし、細胞内ではATPは主にマグネシウムと結合した形（Mg-ATP）で機能するとされています。言い換えれば、マグネシウムがないとATPは力を発揮できないのです。

その結果、体に糖が増えれば、やがて体内で変換されて脂肪に変わります。だから、脂肪を減らすには、糖をスムーズにエネルギーに変換させるマグネシウムが欠かせないのです。

■大豆食品や海藻、魚介に多く含まれる

マグネシウムは尿や汗と一緒に失われやすいので、不足しやすいミネラルです。調理では煮汁に溶け出すため、汁ごと摂れる料理だと無駄が少なくなります。だからスープがおすすめなのです。

マグネシウムが豊富で、スープの具にしやすい食材は、大豆食品（豆腐・油揚げ・みそ）、海藻（わかめ・もずく）、魚介類（あさり・さば）です。ナッツ・種子類にも豊富なので、スープのアクセントとしてトッピングしてもいいでしょう。

必要な栄養素は、いろいろな食材から摂るようにするのがポイントです。食材によってマグネシウムの吸収されやすさも異なるため、1つの食品に頼るより、複数から摂ったほうが安定して体に取り込めます。

■筋肉量の維持に役立つ「亜鉛」

「亜鉛」も脂肪が燃える体作りに欠かせないミネラルです。

まず糖との関係では、亜鉛は血糖値を下げるホルモン「インスリン」を作る過程で必要不可欠。インスリンは亜鉛と結合することで、正しい形を保ってスムーズに分泌されます。そのため、亜鉛が不足するとインスリンの分泌が低下し、血糖値が下がりにくくなります。

筋肉量の維持にも亜鉛は貢献しています。というのも、筋タンパクを合成する酵素を助けるのが亜鉛だからです。つまり、亜鉛不足の体では筋肉を作るスピードが落ちるというわけ。

それだけではありません。

亜鉛は、肝臓を元気に維持するためにも重要なミネラルです。

アルコールや有害物質を分解する“解毒工場”の肝臓において、解毒に関わる酵素の働きをサポートするのが亜鉛。亜鉛が十分にあると、肝臓の解毒力がしっかり働きます。さらに、亜鉛は肝細胞の修復や再生に必要なタンパク質の合成も助けます。

■牛肉やさば、チーズに多く含まれる

亜鉛はまさしく疲れた肝臓の“修復職人”と呼べる存在。実際、慢性肝炎や肝硬変の治療に亜鉛を用いることもあります。

肝臓が元気になれば、基礎代謝も上がって脂肪は燃焼しやすくなります。

亜鉛は、肉や魚介に多く含まれていますが、加工食品が中心の食生活だと不足気味になります。また、汗や尿から体の外に出やすい性質があります。ですから、亜鉛もこまめな摂取が必要なミネラルです。

亜鉛を豊富に含み、スープの具として使いやすいものは、牛肉、さば、もめん豆腐、油揚げなど。チーズにも亜鉛が含まれています。

亜鉛は、味を感じ取る大事なセンサーである舌の細胞の新陳代謝を助けるミネラルでもあります。亜鉛が十分なら味覚を正常に保ちやすく、薄味でも満足しやすくなるメリットがあります。塩分摂取が増えると太りやすくなるというデータも出ているので、味覚という面からも脂肪を落とすサポートをしてくれます。

■水分バランスを整えて代謝を上げる「カリウム」

最後に紹介するのは「カリウム」です。

カリウムは細胞を正常に機能させ、代謝をスムーズにする、とても重要な働きをしています。

カリウムはナトリウムとセットで細胞内外の水分バランスや電解質（体内で電気を通すために必要なミネラルのこと）のバランスをコントロールしています。これは「ナトリウム・カリウムポンプ」という仕組みで、カリウムは細胞内に、ナトリウムは細胞外に運ばれています。

このポンプがエネルギーの3〜4割を消費しているといわれ、代謝には不可欠なもの。なので、カリウムが不足すると水分代謝がうまくいかずにむくみを引き起こします。

むくみは水分・塩分バランスや循環の乱れが背景にあり、活動量の低下や体調不良につながることがあります。まずは食事の塩分調整とカリウムの適正摂取を心がけましょう。

カリウムは野菜、果物、いも類、海藻に多く含まれますが、水に溶けだしやすい水溶性です。だから、スープで食べることをおすすめしています。

■脂肪燃焼に効く「さばとブロッコリーのスープ」

では、脂肪燃焼に重要な3大ミネラルをしっかり摂れるスープを紹介しましょう。まず、脂肪燃焼力を底上げるするアミノ酸とビタミンB群を豊富に含む鶏むね肉からとるスープストックを用意しておきます。

フライパンにオリーブオイルを入れてにんにく、玉ねぎ、ミニトマトを炒めたら、スープストックを注ぎ、さば水煮缶を汁ごと入れ、カレー粉と冷凍ブロッコリーも加えて5〜6分煮、塩・こしょうで味をととのえたら完成。

さばには「マグネシウム」「亜鉛」「カリウム」の3つのミネラルが含まれる上、代謝アップのマスト栄養素であるタンパク質と良質な脂質であるEPA・DHAが豊富に含まれます。缶詰を利用すれば加熱時間も短くて済むので、調理面でもメリットの大きい食品です。

ブロッコリーも3つのミネラルを含有しています。さらに、ブロッコリーはタンパク質も含むので、脂肪燃焼にもってこいな野菜といえます。ちなみに2026年度からは、農林水産省の指定野菜（※）にブロッコリーが追加されることが決定しています。これはブロッコリーの栄養価の高さや調理面での便利さによって、消費者に人気があることの裏付けでしょう。冷凍のものを常備しておけば、いつでもスープの具にできる点もメリットの1つです。

カレー粉からも少量ながらミネラルを摂取できるほか、主原料の「ターメリック」に含まれる「クルクミン」という成分には脂肪の蓄積を抑える効果が報告されています。

※指定野菜……消費量が多く、国民の食生活にとって特に重要な野菜であり、価格安定制度の対象となる品目のこと。

■「鉄」や「カルシウム」も忘れずに

ここまで、脂肪燃焼に重要な3大ミネラルとおすすめの脂肪燃焼スープを紹介してきました。そのほかに不足しがちなミネラルに「鉄」と「カルシウム」があります。それぞれに豊富に含まれる食品を知って、スープの具に使うなどして、不足しないように補給していきましょう。

鉄が不足すると、酸素が体内に行き渡らず、脂肪が十分に燃焼しなくなります。鉄は大豆食品や海藻類、ほうれん草などの野菜に豊富です。

一方、骨の栄養という印象の強いカルシウムですが、ビタミンDと連携して代謝をサポートする働きもあります。カルシウムはチーズや大豆食品、海藻類に豊富に含まれています。牛乳や豆乳にも含まれていますが、牛乳や豆乳には糖質も含まれ、100ml摂取すれば糖質量は約5gです。そのため、スープに牛乳や豆乳を使用することはおすすめしていません。

