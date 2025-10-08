ノーベル生理学・医学賞に輝いた大阪大学特任教授の坂口志文さん（74）が7日、会見などで受賞の喜びを語りました。これまでの研究の歩みや原動力を紹介します。研究を続ける上で大きかったのは、二人三脚で研究してきた妻の教子さんの存在でした。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「ノーベル賞 坂口志文さんどんな人？」をテーマに解説します。

■大阪大を訪問「ちょっと寝不足です」

山粼誠アナウンサー

「ノーベル賞の受賞者の発表が続いていますが、6日に早速、日本人の快挙が飛び込んできました。ノーベル生理学・医学賞の受賞決定発表から一夜明けた7日、坂口志文特任教授が、受賞決定の報告で大阪大学を訪れました」

「同僚の職員らが拍手で出迎え、花束が贈呈されました。この場には、妻の教子さんも一緒に行っていて、夫婦そろって盛大な祝福を受けました」

坂口さん

「本当に感激しております。ありがとうございます」

──きのうはよく眠れましたか？

坂口さん

「いろんな方からお祝いメッセージをいただいて、それを見てましたらすぐ時間がたって、きょうはちょっと寝不足です」

──妻と何か話した？

坂口さん

「早く帰って寝ようということで」

■免疫細胞の攻撃を抑える細胞を発見

山粼アナウンサー

「冗談もありましたし、寝不足ということですが、ご本人や周りの方々の喜びやうれしさというのは伝わってきますね」

森圭介アナウンサー

「会見だと、とつとつとお話をされる印象でしたけれども、笑顔がとてもうれしそうでしたよね」

斎藤佑樹キャスター

「これまでもそうでしたが、これからもっと忙しくなりそうなので、ゆっくり休んでほしいですね」

山粼アナウンサー

「ノーベル賞に至った坂口さんの研究の内容を見ていきます。国立がん研究センターの西川博嘉さんによると、本来ウイルスなどから体を守る免疫細胞はまれに異常な働きをして、自分の体を攻撃してしまうこともあります」

「その攻撃を抑えてくれる『制御性T細胞』を、坂口さんは1995年に発見しました。これは『免疫学最後の大発見』と評されています」

「この研究によって関節リウマチなど、免疫が正常に機能せず体を攻撃してしまうものによる自己免疫疾患の原因の解明と、治療法の開発の第一歩になったということです。アレルギー・がんといった病気の治療や、予防につながることも期待されています」

■制御性T細胞の発見につながった決断

山粼アナウンサー

「すごい発見をした坂口さんの経歴を振り返ります。現在74歳で、大阪大学の免疫学フロンティア研究センターの特任教授を務めています」

「出身は滋賀・長浜市です。京都大学医学部を卒業し、京都大学の大学院の博士課程に進みましたが愛知県がんセンターに移り、研究を行うことを決断します」

「坂口さんは『自分が本当にやりたい研究は何か突き詰めて、自己免疫反応に関する研究に取り組んだ』と、この時を振り返っています。この決断が制御性T細胞の発見につながったとも話しています」

「その後もアメリカや日本の大学や研究所で研究を進めていき、数々の受賞歴もあります。そして今回のノーベル賞にもつながったということです」

鈴江奈々アナウンサー

「会見の中でも、当時自身の選んだ研究テーマというのは、それほど人気のあるテーマではなく、研究資金を集めるのに苦労もあったという話もありました。自身の関心に向き合い続けたからこそ開けた道だったんですね」

山粼アナウンサー

「自分の信じた道を進んで、今回の受賞が決定しました」

■妻と二人三脚…「お互いに理解」

山粼アナウンサー

「坂口さんはその研究を続ける上で、妻の教子さんの存在も大きかったと話します。2人は愛知県がんセンターで知り合い、結婚されました。アメリカでは2人で研究も行い、共著の論文も多数あるということです。7日の会見では、このように話していました」

坂口さん

「妻の方が器用ですので、細かい実験なんかは任しておける。逆にマウスをいじったり、動物をいじったりは苦手で、そのあたりは私がいろんな実験をやっておりました」

「普通と違うのは私が研究していること毎日やっている内容を、妻が全部知っているということで、あまり話し合わなくても会話がなくても、なんとなく何をやっているかお互いに理解している」

「それが夫婦の形としてやってきましたので、面倒くさくなくてよかったと思っております」

■原動力は「医療での実用化」

教子さん

「もともと皮膚科医をやっていて、創造的でわくわくするんですよ、研究って。そこがすごい良くて、最初は分からなかったんですけど、だんだん一緒になって、ああやったらどうなるだろう、こうやるとこうなるのかなと真剣になった」

瀧口麻衣アナウンサー

「会見の様子を見ていても、本当に素敵なご夫婦だなと思います。お互いが支えてきたからこそ、今回の受賞につながったのかなと思いますね」

山粼アナウンサー

「二人三脚ぶりというのが伝わるような会見でしたよね。今74歳の坂口さんですが、今後もできる限り仕事は続けていきたいと話していました」

「こうした原動力がどこにあるのか。それが、医療での実用化です。免疫学は人の病気に近い学問で、感染症・アレルギー・がんなどの治療に結びつけることを目指して、2人は会社も設立したといいます」

■「興味のあることを大切にする」

山粼アナウンサー

「坂口さんは子どもたちに対し、こうエールを送りました」

坂口さん

「世の中には面白いこと、興味をそそることはたくさんあるかと思います。それはお稽古事、スポーツ、サイエンスでもいいと思うんですけれども、自分で興味のあることを大切にする、それをずっと続けることによって、また新しいものが見えてくる」

斎藤キャスター

「好きこそものの上手なれという言葉がありますが、好きだからこそ苦しい困難も乗り越えられるというのは、まさにこの通りですよね。（野球をやってきた）僕もずっと先輩たちから言われてきました」

山粼アナウンサー

「『これをしたい』という思いがあったからこそ、たどり着いた1つの賞ではあります」

■12月に生理学・医学賞の授賞式

山粼アナウンサー

「ノーベル賞受賞者の今後の発表予定です。6日が生理学・医学賞、そして7日に物理学賞、8日は化学賞、9日は文学賞、10日は平和賞、13日は経済学賞といった形で続きます」

「ノーベル生理学・医学賞の授賞式は、12月10日にスウェーデンのストックホルムで開催されます」

（2025年10月7日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

