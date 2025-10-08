８日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、トキ（高石あかり）の初見合いが描かれた。

当時の見合いは、家同士のものであって、女性は見合いの場には入ることはできなかった。トキの父・司之介（岡部たかし）と、祖父・勘右衛門（小日向文世）髷＆裃（かみしも）姿で見合いの席に座り、お相手と向き合う。

トキは、お茶を運ぶ時だけ見合い相手の顔を見ることができる。振り袖姿で、茶を出したトキとお相手の守道（酒井大成）は一瞬だけ見つめ合う。守道は心の中で「悪くない」とつぶやき、トキも心の中で「良き。小豆洗いにはにちょらんけど、良き」とお互い気に入った様子。トキはさらに守道としじみ汁を飲む妄想まで繰り出し、前のめりになる。そして見合いの結果が告げられるが…。

この見合い相手を演じた酒井は、戦隊ヒーロー「王様戦隊キングオージャー」で主人公のギラ・ハスティー／クワガタオージャーを演じた若手俳優。ネットでも一瞬すぎた酒井の登場に「それと酒井くんあれで終わり？え？そんなことないわよね？」「酒井大成くんまた出てほしいなぁ」「酒井大成くんの再来をお待ち申し上げております！」「もう見られないの？」「これだけ？」など、戦隊ファンから再出演を期待する声が上がっていた。