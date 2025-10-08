『考古学の黎明（れいめい） 最新研究で解き明かす人類史』 小茄子川（こなすかわ）歩、関雄二編著 光文社新書 １４３０円

『倫理思考トレーニング』 伊勢田哲治著 ちくま新書 １５４０円

なぜ私たちは儚（はかな）くも、いま・ここに存在するのだろう。遠い彼方（かなた）の視点から人間存在を見つめ直すと、つい自分たちの人生の不可思議さに思いを馳（は）せてしまう。今回紹介するのは、そんなふうに心を揺さぶられる２冊である。

（１）は、考古学の第一線の研究者が集合し、人類史を問い直す。背景にあるのはＤ・グレーバーとＤ・ウェングロウの共著『万物の黎明』の衝撃だ。狩猟採集社会から農耕社会を経て、都市や国家が形成され、人類は進歩してきたという通説が２人によって覆された。そこで本書は改めて問う。都市はいつできたのか。国家の起源とは。古墳とは何か。農耕を人類はなぜ始めたのか、などと。３０万年の人類史の不可思議を巨視的に問い直すことで、暴力や権力など不在の人間の暮らしぶりが、鮮やかに甦（よみがえ）ってくる。閉塞（へいそく）した現代社会に、遠い過去から差し込む曙光（しょこう）だ。

我々を照らすのは過去のみならず、未来でもある。宇宙倫理学を先導する著者の（２）は、未来の宇宙人からみた地球生命の「リンリ」を論じて、私たちの倫理観に再考を迫る。阪神の外国人選手と同名の登場人物が、火星や宇宙探査で活躍するＳＦ話が豊富に挿入され、展開も飽きない。彼らの意見対立の様子から、どのようにお互いの理解のズレを直し、協力的な討論を行うかの具体的な方法がわかりやすく示される。現在進行形のネットの不毛な敵対に絶望せず、共に生きることを諦めない人々に向けられた、力強いエールである。＝朝日新聞2025年10月4日掲載