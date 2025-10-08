“手柄アピール”する福留光帆にずん飯尾「分かるから焦るな」
お笑いコンビ・ずんの飯尾和樹（56歳）が、10月7日に放送されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系）に出演。自分の存在をアピールしてしまう福留光帆に、「分かるから焦るな」と言っていると語った。
ずん・飯尾和樹が出演している「飯尾くっきー！のハンコください！あなたの名字で旅してます」がついにゴールデン特番として放送されることとなり、以前、番組に出演した時に「私がいたからたぶんおもしろかった」と上層部にアピールした福留光帆が、引き続き番組に出演しているという話題となる。
佐久間宣行氏が「すげえ！だとしたらラッキーガール過ぎません？」と驚くと、飯尾は「使われていないところも多いんですけれど、まあ、『これでレギュラー決定ですよね』というのが来るんですよね」と、実際に福留が結果を出していると語る。
ただ、飯尾によると「あのとき私がいなければどうなってましたか」と手柄のアピールもしてくるそうで、飯尾は「分かるから焦るな」と言っていると話す。また、今回スペシャルのため、新たな出演者が加わる可能性もあり、飯尾は「たぶん、先発は福留で行くと思います」と語った。
