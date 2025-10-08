【TENITOL 桜ミク Cool style[petit]】 予約受付期間：10月8日10時～11月11月23時59分まで 2026年3月 発送予定 価格：2,970円

フリューは、フィギュア「TENITOL 桜ミク Cool style[petit]」を通販サイト「FURYU HOBBY MALL」ほかにて10月8日10時より予約受付を開始した。発送は2026年3月を予定し、価格は2,970円。

同社ののお求めやすい価格帯のフィギュアブランド「TENITOL」から、さらに手に取りやすい価格帯の新シリーズ「TENITOL petit」が始動。その第1弾として「桜ミク Cool style」が立体化する。

イラストレーター・イコモチ氏が本フィギュアのために特別に描き下ろしたビジュアルを元にフィギュア化され、スポーティーな爽やかさとキュートな愛らしさがどちらも感じられる新鮮な仕上がりとなっている。

TENITOL 桜ミク Cool style[petit]

予約受付期間：10月8日10時～11月11月23時59分まで

2026年3月 発送予定

価格：2,970円

サイズ：全高約190mm（台座含まない）

Art by イコモチ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net