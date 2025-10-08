ここ数年、エグゼクティブ層の短期離職が増加傾向にあります。勤続年数が短いと採用担当者にネガティブな印象を与え、再就職のハードルが高くなりがちです。そのため、転職活動の準備段階から離職理由としっかり向き合うことが重要になります。本記事では、職務経歴書や面接での離職理由の扱い方について、エグゼクティブ転職の専門家・井上和幸氏が具体的に解説します。

エグゼクティブ層の「仕切り直し転職」が増加

コロナ前ごろから現在に至るまで、エグゼクティブ層の方々の短期離職（私はこれを「仕切り直し転職」と呼んでいます）が非常に増えています。

この10年の間に40歳以上の転職の裾野が大きく広がりました。それにより、転職する側も採用する側も、その層での転職／採用に関しての経験値不足からミスマッチが発生しているのではないかと考えられます。また、それ以前に、この層の転職が一般化することで、言葉は悪いですが、転職側も採用側も、"雑"になっているということの現れなのです。

こうした中で、多くの方が「次こそは同じことがないように」と期して、活発に転職活動をしています。ですが、そのまま応募に臨むと、企業からは「どうして、こんなに短期間で辞めてしまうの／辞めてしまったの？」「うちに来ても、すぐにまた辞めてしまうのでは？」と懸念されてしまいます。

応募先企業にこう思われることを認識したうえで、では、どう対応しながら転職活動すればうまくいくかについて、考えてみましょう。

短期間の成果を職務経歴書に「盛らない」

短期離職した方が行いがちなのが、その短期間での離職理由には触れず、数ヵ月〜1年数ヵ月の在籍期間中の業務を「華やかに」職務経歴書に記載してしまうことです。

もちろん、短い期間で相応の実績を上げた人もいるでしょう。しかし、マネジメントクラスにある皆さんが担ってきたような組織のミッションについては、数ヵ月や1年で「着手→執行→成果」まで辿り着けるものではありません。多くの場合、入社後に引き継いだ組織の動きを、あたかも自分が手がけた成果のように記載しています。

この辺り、皆さんの選考相手となる応募先幹部陣や社長は、それが本人の成果か、そうでないかは、当然簡単に見抜きます。仕切り直しの転職を成功させるためにも、そしてご縁があって応募先企業に入社したあとに企業との期待値ミスマッチを起こさないためにも、在籍中の経歴は＜盛らない＞ことが非常に重要です。

短期離職の理由を隠してはいけない

また、実績だけ華やかに記載されていて、短期離職の理由が書かれていないと、相手には不審感しか残りません。当然、選考は進みませんし、時折それをかいくぐって入社したとしても、「前職でこれをやったと言っていたじゃないか」「前職ではこれくらいの業績を上げていたはずなのに、なぜ当社では全く成果が出ないの？」といった入社後のトラブルになりかねません。

実際、数度の短期離職を繰り返している方のなかには、このパターンに陥っているケースも少なからず見受けられます。

まず、こうなってしまったことは仕方ありません。第一にやるべきことは、自分から短期離職の理由を具体的かつ客観的に述べることです。開示されていないグレーゾーン（この場合、なぜ短期間で退職する・したのか）について、基本的に相手がよい方に解釈してくれるということはありません。不明な部分はネガティブに受け止められ、勝手に不利な解釈をされてしまいます。

そうならないよう、自ら「なにが起きて」「自分なりにどのような対処をして」、「それでもなお、なにが解決されないために今回、短期で退職する・したのか？」を職務経歴書に端的に記載しましょう。

応募先企業も自分自身も納得できる離職理由か？

さて、その棚卸しした短期離職の理由は、応募先の企業・経営者からみて妥当と思えるものでしょうか？

「なるほど、それは大変だったね。残念だったね」と理解してもらえるものでしょうか？ もしかすると、「それで直ぐに辞めてしまうなんて、ちょっと問題では」と思われてしまうようなものだったりはしないでしょうか？

私はよく「一事が万事」ということをお話しします。問題が起きた際に、解決しようと努力せずに、そこから逃げてしまった場合、同じことが必ずまた次の会社でも起きます。ステージクリアしないままに次に進むと、いつまでも同じゲームを解けるまでリプレイすることになるのが「キャリア」なのです。

敵前逃亡型の転職になっていないか？ 現社で問題があるとしても、それに十分向き合い切ったうえでの今回の転職活動となっているか？

この段階ではまだ一人での個人ワークですから、ぜひ自分に嘘をつかずにしっかりと振り返り、文章や言葉にしてください。自分自身でもきちんと納得できるならば、仕切り直しでの今回の転職活動に自信を持って臨めることでしょう。それは、必ずよい結果をもたらします。

過去の話は最小限に…“これからの展望”を話す重要性

さて、短期離職・転職を「仕切り直し転職」と私が呼ぶ理由。それは、“起きてしまったことは仕方がない、大事なのはこれから”だからです。

応募先企業からしても、主に知りたいのは、あなたがこれからどうしていきたいのかという本音です。なかでも特に社長は、あなたが「現職・前職を出る理由」よりも「次の場を選ぶ理由」を聞きたがります。面談面接においては、会話の中心を後者に置くことを心掛けましょう。

ここで陥りがちな注意点は、あなたが事前情報（職務経歴書の記載やエージェントからの推薦時の背景説明）を含めて今回の短期転職の理由をしっかり伝えていないと、面接の時間の大半を応募先企業の面接官はその確認に割くことになってしまうことです。そして当の本人も、なぜ短期で辞めざるを得なかったのか、恨みに拍車がかかって長々と演説してしまいます。

結果として、相手に残るのはあなたから吐き出された毒だけ。……これでは、いくらあなたのスキルや専門性に関心があったとしても、応募先企業の採用する気も失せてしまうでしょう。

自分の「WILL」と「CAN」をしっかり伝えること。これからどのようなことをしたいのか、どのような貢献ができると思っているのか。自信を持って、想いと情熱を込めて伝えられるよう、自分自身をセットアップしてくださいね。

また、ぜひ伝えてほしいのは、今回の短期離職から得た学びを反面教師としてどのように活かすかです。

「今回、残念ながら、こうした部分でミスマッチが起きてしまいました。だからこそ、次の企業では、それが起きないよう、これとこれを大切にしたい・絶対に外さない場を選択としたいと考えています」

この記述がしっかりあれば、受け手側も「ああ、しっかり再発防止の確認と意思決めができているな」と安心できます。

過去に学びのあるうえでの、未来志向。これをしっかり確立して、仕切り直しの面接に臨んでいただければと思います。

＊ ＊ ＊

短期間で何度も転職活動をしているようでは、リーダーとしての実務経験を積むこともキャリアステップを踏むこともままならない状況になってしまいます。

エグゼクティブサーチを提供している私が言うのも変に聞こえるかもしれませんが、エグゼクティブの皆さんが、仕事人生で最も脂の乗ったこの時期に、転職活動に少なからぬ時間を割いていることは、非常にもったいないことです。その時間を早く執行や実務の時間に割り当てて欲しいのです。

だからこそ、この「仕切り直し転職」で、次の場では中期的に活躍し、大きな成果を上げていただきたいと願っています。

井上 和幸

株式会社 経営者JP

代表取締役社長・CEO