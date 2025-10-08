9月下旬、7試合で6敗と苦しんでいたブルージェイズ。チームの雰囲気を変えたのは1つの帽子だったとAP通信が7日（日本時間8日）に報じた。

救援投手のジェフ・ホフマンが「帽子を変えよう」と提案し、クラブハウス・ディレクターのスコット・ブリンに連絡。1992年のワールドシリーズ制覇時に着用していた、白い前面パネル付きの復刻キャップを探してもらったという。この帽子に替えた9月25日以降、チームは負けなし。レギュラーシーズンを4連勝で締めくくり、地区シリーズではヤンキース相手に2連勝中だ。ジョン・シュナイダー監督は「もう他の帽子は持ってきていないよ」と笑顔を見せた。

今季のブルージェイズは青キャップ着用時に58勝45敗、ツートーン帽着用時には20勝17敗。チームは1977年の球団創設当初から1990年まで、全試合で白パネル帽を着用していたが、徐々にブルー帽が主流となっていった。白パネル帽は2015年8月、球団創設30周年プロモーションで復活。その後も毎年少なくとも一度は着用し、2018年には27回、2019年には24回使用されたものの、次第に姿を消し、2022年8月を最後に着用されていなかった。

今年は7月下旬の「MLB殿堂ウィークエンド・プロモーション」で再登場し、そのときも2勝1敗と好成績を残した。ホフマンは「見た目が良かったから」と言うが、結果的には“幸運の帽子”がチームを勢いづけるきっかけとなっている。