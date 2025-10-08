飛び系アイアンでは飛ばす意識よりも横から当てる意識が大事！

賢いプロや上級者はすでに取り入れている！

毎年、続々と登場する新作ギア。そのなかでも近年は、アイアンの進化が著しい！

ギアも詳しい青木龍一プロが最新アイアンを試打解説＆レッスン。

100%使いこなす打ち方をタイプ別にレクチャーする。

払い打ちで低く打ち出せば方向性もアップする

ワイドソールを有効活用

飛ばす意識よりも横から当てる意識！

飛び系は飛ばそうとして強振したり、球を高く上げようとする必要がありません。打ち急がず、ヘッドを鋭角に入れず、ゆっくり大きく振って幅広のワイドソールを滑らすようにスイングしましょう。フェースにしっかり当たれば、高性能のヘッドが飛距離も高さも出してくれます。そのために大事なのはミートすることです。ミート率が上がる払い打ちのスイングで、ボールを横からヒット。低く打ち出すイメージでＯＫです。方向性もアップします。

手先で振らず（×）、腕とクラブを一体化させて振るのがポイント。腕を伸ばした大きなスイングで、ヘッドを低い位置から入れて低く振り抜く（○）

いかがでしたか。飛び系アイアンの打ち方をぜひ参考にしてください！

レッスン＝青木龍一

●あおき・りゅういち／1988年生まれ、神奈川県出身。日大ゴルフ部で活躍後、レギュラーツアー出場を目指し、AbemaTVツアーなどに出場する理論派の教え上手

写真＝小林司

協力＝カレドニアンゴルフクラブ