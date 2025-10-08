¡ÖÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×¡ÈÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡ÉÊú¤¨¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡È¸ø½õ¡É¤è¤ê¡ÈÎø°¦¡É¤òµá¤á¤ë¥ï¥±
¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÀÐÅÄ·îÈþ¤µ¤ó¤È¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤ÎÎëÌÚÂç²ð¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Î¶¦Ãø¡Ø¹¥¤¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é――»à¤Ë¤¿¤¤»ä¤Ç¤âÎø°¦¡¦·ëº§¤ÇÀ¸¤±ä¤Ó¤ëÊýË¡¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤Î½ÐÈÇ¤òµÇ°¤·¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬9·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ö°¤º´¥öÃ«¥í¥Õ¥ÈA¡×¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ÇÀº¿À²Ê¤ËÄÌ¤¦Ãæ¡¢°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡ÈÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¡É¤Ëº§³è¤ò¹Ô¤¤¡¢·ëº§¡¦Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò½ñÀÒ¡Ø¥¦¥Äº§!!¡¡»à¤Ë¤¿¤¤»ä¤¬À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Îº§³è¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤À¡¢¤¦¤Þ¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢±ç½õ¸òºÝ¡¦Çä½Õ¤ò¤¹¤ë²È½Ð¾¯½÷¤ä¡¢ÉÏº¤¤Ë¤¢¤¨¤°½÷À¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤À¤¬¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤òÈ¯¾É¤·¡¢¤½¤Î¸å°ä¾É¤È¤·¤Æ¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¡ÊÃí°ÕÎÏ¡¦µ²±ÎÏ¡¦¸À¸ì¡¦´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ëÅù¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î¾ã³²¡Ë¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÃø¤·¤¿¡ØÇ¾¤¬²õ¤ì¤¿¡Ù¡ØÇ¾¤Ï²óÉü¤¹¤ë――¹â¼¡Ç¾µ¡Ç½¾ã³²¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¡ØÀ¸¤¤Å¤é·Ï½÷»Ò¡Ù¤¬Îø°¦¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤À¤á¤Ê¤Î¡ª¡×¡£¾ã³²¤ä¸ÉÆÈ¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤¬¡¢Îø°¦¤ä·ëº§¤È¤¤¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ëµß¤¤¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦½Â°æÅ¯Ìé¡ËÇä½Õ½÷À¤Ï¡ÖÎø°¦¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡©
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁÈ¿¥Çä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤ò¼èºà¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬°ìÈÖµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎø°¦¡×¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Çä½Õ¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬DV¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÀº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢Îø°¦´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÇä½ÕÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÃ¯¤«¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º¤µç½÷À¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ù±ç¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡ØÎø°¦¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½÷À¤¿¤Á¤ò¼Ò²ñÀ©ÅÙ¡Ê¸ø½õ¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»Ù±ç³èÆ°¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤È¤Ï¿ÆÏÂÀ¤¬Äã¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÎø°¦¡É»Ù±ç¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤ÎµÄÏÀ¤³¤½¡¢Åö»ö¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¡¦½÷À¤¿¤Á¤Ï¤¹¤°¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÛÀ¤È¤ÎÎø°¦¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Û¤É¤½¤Î¸å¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇä½Õ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¿¤Á¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤ÈÉ¬Á³Åª¤Ë¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤È´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Îø°¦¡¦½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤Èµá¤á¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«――¤È¿äÏÀ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÁÀ®¤È¤·¤Æ¤Îº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×Îø°¦¤òµá¤á¤ëº¬Äì¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤ß¤·¤µ¡×
¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢À¤´ÖÍÍ¤ÈÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÀ¸¤¤Å¤é·Ï¡É½÷»Ò¤Ð¤«¤ê¡£Àº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤â¡ØÎø°¦Í¥Àè¡Ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤ÎÍ§¿Í¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤âÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö²È½Ð¾¯½÷¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¾®³Ø¹»»þÂå¤ËÀµÔÂÔ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ê²Ã³²¼Ô¤ÏÈó¸øÉ½¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¸å¡¢²È½Ð¡£½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¤ê¡¢Ï©¾åÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤¬¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ä¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨ÃæÂà¡£Àè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿Àº¿À²Ê¤Î°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤Îº§³è¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢·ëº§¡¦Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¿äÏÀ¤Ë¡ÖÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Îø°¦¡¦½Ð»º¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤Ø¤ÎÆ±Ä´¤È¤ÏÊÌ¤Ë¿È¤òÎö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯Îõ¤Ê¡È¤µ¤ß¤·¤µ¡É¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö²áµî¤Î»ä¤â´Þ¤á¡¢»ä¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢º¤Æñ¤¬¤â¤Ä¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÌÔÎõ¤Ë¡È¤µ¤ß¤·¤¤¡É¤ó¤Ç¤¹¡×¸½¼Â¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÎø°¦
¤³¤¦ÏÃ¤¹ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇä½Õ¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤â¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï½÷À¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤«¤éÇä½Õ¤¹¤ë¡¢Îø°¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤ÎÎ®¤ì¤¬°ÕÌ£¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ËÎ¨Ä¾¤ËÌä¤¤Ä¾¤¹¡£
¡Ö¤µ¤ß¤·¤¤¤«¤éÃ¯¤«¤ÈÈ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÀÐÅÄ¡Ë·îÈþ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤ß¤·¤µ¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ°Â¤È¤«¿´¤ÎÄË¤ß¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÎø°¦¡É¤ÏÆÃ¸úÌôÅª¤ÊÄÃÄËºÞ¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎø°¦¤Î¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡È¸½¼Â¤«¤é¤ÎÆ¨Èò¡É¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡ÖÎø°¦¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤ÈÂÎÎÏ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îø°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Îø°¦°Ê³°¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¤É¤ì¤À¤±¿Æ¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢½ñÎà¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¡¢Îø°¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºîÍÑ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤Åö»ö¼ÔÁü¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Ê¤¤»Ù±ç¤ò
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÅö»ö¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿»Ù±ç¤Î¸½¼Â¤ò¹Í¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤ò¿µ½Å¤ËÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Îº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¡È¼«½õ¡ÉÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¡¢À©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ø¸ø½õ¡Ù¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤¬¸ø½õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Çä½ÕÅù¤Î°ãË¡¤Ê¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îø°¦¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Î¼èºà¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÊÇä½ÕÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡ËÊäÆ³¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²È½Ð¾¯½÷¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ø¸ø½õ¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÅÄ¤µ¤ó¤â¡Ö¸ø½õ¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¡¢Îø°¦¤òµá¤á¡¢Îø°¦¤Çµß¤ï¤ì¤ëÅö»ö¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂº½Å¤·¤¿»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ù±ç¼ÔÂ¦¤Ï¡Ø½÷À¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦¡ÊÃËÀÍ¥°Ì¼Ò²ñ¤Î¡Ë¹½Â¤¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤ÇÆâÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤Î»Ù±ç¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤ä»Ù±ç¤¬Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º¤Æñ¤Ë´Ù¤Ã¤¿½÷À¤òµß¤¦¤Î¤Ï¼Ò²ñÀ©ÅÙ¡Ê¸ø½õ¡Ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ê¼«½õ¡Ë¤«¡£ÂÐÎ©¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»Ù±ç¼Ô¤ËÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤¡ÖÀµ¤·¤¤Åö»ö¼ÔÁü¡×¤ËÅö»ö¼Ô¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¥±¥¢¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£½Â°æÅ¯Ìé
ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹ÌîÆüÊó¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥êー¤Ë¡£¼ç¤Ê¼èºàÊ¬Ìî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¡¦¼ã¼Ô¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¡£°ÍÂ¸¾É¡¢¾¯Ç¯»ö·ï¡£¶µ°éÌäÂê¤Ê¤É¡£