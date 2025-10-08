ロバーツ監督が明かす佐々木朗希の温存理由「彼は3試合中2試合を投げたことがなかったのでトライネンを選んだ」



ナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）第2戦、ドジャースがフィリーズを破って本拠地での突破に王手をかけた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は会見で采配の意図を語り、特にブルペンで待機していた佐々木朗希投手（23）の起用判断について言及した。

「9回頭から佐々木に投げさせることは検討しましたか？」と9回の佐々木投入を問われたロバーツ監督。

しかし、「彼は3試合中2試合を投げるということはほとんどありませんでした。その時点での状況を考慮して、トライネンを選びました」と説明。

「必要であれば準備はできていましたが、先回りして彼を投入する必要はないと考えました」と、信頼するトライネンに最後を託した理由を明かした。

試合は序盤から接戦。先発スネルが好投し、7回には攻撃陣がつながりを見せて逆転。ロバーツ監督も「質の高い打席、四球、守備、すべてが一つになった」と振り返り、チームの総合力を称えた。

特に7回のスミスのタイムリーや、フリーマンの守備については「本当に大きなプレーだった」と強調した。

一方、守備ではバント処理の場面での「ホイール・プレー」が話題に。

監督は「あれは即興的なプレーだった」としつつ、「ムーキー（ベッツ）には"彼はバントが上手い"と伝えていた。マックス（マンシー）と完璧に実行してくれた」と笑顔を見せた。

また、8回途中から登板しピンチをしのいだ佐々木朗希の存在についても言及。

「彼は準備ができていたし、必要な時に備えていた。非常に頼もしい」と信頼を口にした。佐々木は大谷翔平（31）と並ぶ"二大スター"としてベンチでも注目を集め、チームに静かな緊張感をもたらしている。

シリーズ2連勝となり、本拠地ロサンゼルスでの第3戦を前に勢いを増すドジャース。

ロバーツ監督は「非常に大きい勝利。選手たちが本当に踏ん張ってくれている。ここからが本当の10月だ」と語り、地元ファンの前での決着に意気込んだ。





