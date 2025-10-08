関根勤、往年の千葉真一ものまねを“お直し” 若い人にも伝わる令和版に「真剣佑と郷敦には僕が空手を教えました」
タレントの関根勤（72）、お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ（47）が8日、東京・ユニクロ 世田谷千歳台店で行われた『RE.UNIQLO STUDIO 国際リペアデー記念イベント』に出席。関根が往年の千葉真一ものまねを令和版に“お直し”して披露した。
【写真】2人指差し…爽やかな雰囲気の関根勤＆コカドケンタロウ
ミシン男子として話題のコカドは、ミシン歴3年半で約100のアイテムを作成してきたといい「大げさじゃなく、空いている時間はずっとやっています。夜眠たくなるまでやって、寝ないとと思って無理やり寝るんです。それで朝起きてすぐミシンの前にやってやるみたいな」とハマりっぷりを明かした。
会場では、コカドがつくったというアイテムの数々を披露。さらにきょうのコカドの衣装も全て自分で作ったと明かし、その腕前に関根も「たいしたもんだねえ（笑）」と絶賛していた。
イベントにちなみ、“お直し”したいものまねを聞かれた関根は千葉真一のものまねを挙げ、「空手のやつとか自分でもちょっとオーバーかなと思ってたんですけど、久しぶりに千葉さんの映像を見たら『関根勤の千葉真一さんのまねはオーバーだと思ってたけど、全然オーバーじゃなかった』っていうコメントを見かけて。すごいんです千葉さんが！だからもっとやらないといけないなと思って」と明かした。
また、「でも今の若い人には千葉真一さんがちょっとわからないと思って、いいこと思いついたんです」と切り出し、「（新田）真剣佑と（眞栄田）郷敦が千葉真一さんの息子さんなんですよ。だからこうやって…『はあぁぁぁぁ！真剣佑と郷敦には僕が空手を教えました』と付け足してお直しすれば若い子にもウケるかな」と令和版へのリニューアル案を明かしていた。
ユニクロは10月18日の“国際リペアデー”を記念し、13日〜19日の間に、ユニクロの服のリペア・リメイクサービスを提供する「RE.UNIQLOSTUDIO（リ・ユニクロスタジオ）」がある店舗で買い物をした人を対象に、リペアサービスがお得に利用できるクーポンを配布するキャンペーンを実施する。
【写真】2人指差し…爽やかな雰囲気の関根勤＆コカドケンタロウ
ミシン男子として話題のコカドは、ミシン歴3年半で約100のアイテムを作成してきたといい「大げさじゃなく、空いている時間はずっとやっています。夜眠たくなるまでやって、寝ないとと思って無理やり寝るんです。それで朝起きてすぐミシンの前にやってやるみたいな」とハマりっぷりを明かした。
イベントにちなみ、“お直し”したいものまねを聞かれた関根は千葉真一のものまねを挙げ、「空手のやつとか自分でもちょっとオーバーかなと思ってたんですけど、久しぶりに千葉さんの映像を見たら『関根勤の千葉真一さんのまねはオーバーだと思ってたけど、全然オーバーじゃなかった』っていうコメントを見かけて。すごいんです千葉さんが！だからもっとやらないといけないなと思って」と明かした。
また、「でも今の若い人には千葉真一さんがちょっとわからないと思って、いいこと思いついたんです」と切り出し、「（新田）真剣佑と（眞栄田）郷敦が千葉真一さんの息子さんなんですよ。だからこうやって…『はあぁぁぁぁ！真剣佑と郷敦には僕が空手を教えました』と付け足してお直しすれば若い子にもウケるかな」と令和版へのリニューアル案を明かしていた。
ユニクロは10月18日の“国際リペアデー”を記念し、13日〜19日の間に、ユニクロの服のリペア・リメイクサービスを提供する「RE.UNIQLOSTUDIO（リ・ユニクロスタジオ）」がある店舗で買い物をした人を対象に、リペアサービスがお得に利用できるクーポンを配布するキャンペーンを実施する。