【ピザハット】10月の「ハットの日」は6種の人気ピザがテイクアウト限定で810円に！

ピザハットでは、2025年10月8日から10日までの3日間、「ハットの日」としてテイクアウト商品を810円で販売します（一部店舗を除く）。

一部店舗限定で贅沢ピザ（Sサイズ）が810円に

9月に好評だったという6種の人気ピザを、アンコールとして10月も810円で提供します。そのほか6種のハーフ＆ハーフピザ、2種の4シリーズピザもお得に楽しめます。また、10月の目玉として、一部店舗限定で贅沢ピザも810円で楽しめます。

■キャンペーン内容

・定番の6種類のピザ（Mサイズ）がテイクアウト限定で810円

対象ピザ：「イタリアントマト＆ガーリック」「じゃがマヨコーン」「めちゃ盛りＷマヨコーン」「ペパロニクラシック」「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」

通常価格1860円→810円（1050円お得）

・人気の6種類のハーフ＆ハーフピザ（Mサイズ）とフレンズ4がテイクアウト限定で1100円

対象ピザ：「クリームチーズベーコン／直火焼 テリマヨチキンのハーフ＆ハーフ」「ジューシー厚切イベリコ／じゃがマヨコーンのハーフ＆ハーフ」「とろけるチーズミートソース／ツナマイルドのハーフ＆ハーフ」「デラックス／ほっくりポテマヨソーセージのハーフ＆ハーフ」「とろける4種チーズのフォルマッジ／ピザハット・マルゲリータのハーフ＆ハーフ」「ガーリックミートグルメ／ペパロニクラシックのハーフ＆ハーフ」「フレンズ4」

通常価格2330円〜2580円→1100円（最大1480円お得）

・人気ピザ「ピザハット・ベスト4」（Mサイズ）がテイクアウト限定で1300円

（ほっくりポテマヨソーセージ／ピザハット・マルゲリータ／特うまプルコギ／テリマヨチキン）

通常価格3190円→1300円（1890円お得）

いずれも、ピザ生地は「ハンドトス」「スペシャルクリスピー」「ふっくら鉄鍋パンピザ」（別途生地料金が必要）から選べます。

・定番サイドメニュー2種類を250円で

対象メニュー：「[Mサイズ] ハットフライポテト」「もちっと！ハニーフォカッチャ」

通常価格500円→250円（250円お得）

テイクアウト、ハットの日対象ピザを購入した場合のみ特別価格となります。

・贅沢な6種類のピザ（Sサイズ）がテイクアウト限定で810円

対象ピザ：「ガーリックミートグルメ」「青森県産にんにく香る 牛ハラミの角切りステーキピザ」「ジューシー厚切イベリコ」「海老マヨ明太ベーコン」「新・特うまプルコギ」「直火焼 テリマヨチキン」

販売店舗：埼玉県、東京都、大阪府、兵庫県、徳島県、愛媛県、高知県の一部店舗のみ

通常価格2330円〜2830円→810円（最大2020円お得）

生地は「ハンドトス」限定です。ハットの日特別ハーフ＆ハーフ以外で通常価格のピザやハットの日対象ピザでのハーフ＆ハーフは不可です。

対象店舗など、詳細は「ハットの日」特設ページを確認してください。

いずれも、一部店舗では対象商品が異なるほか、予告なく内容の変更もしくは終了する場合があります。

※価格はすべて税込です。

