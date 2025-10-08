【オリコン】米津玄師「IRIS OUT」V3＆ソロ初の3週連続で2000万回超え 『チェンソーマン レゼ篇』曲が1・2位独占【ストリーミング上位動向】
■米津玄師「IRIS OUT」が記録的ヒット HANAは自身初の累積2億回超え
【週間総再生数グラフ】ミセスが不動の1位、米津玄師が猛追！
25/10/13付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年9月29日〜10月5日）では、前週に引き続き、米津玄師が劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（9月19日公開）主題歌として書き下ろした「IRIS OUT」（9月15日配信開始）、エンディング・テーマとして書き下ろし、宇多田ヒカルとのデュエットでも話題の「JANE DOE」（9月22日配信開始）が1・2位を独占した。
「IRIS OUT」は9/29付の初登場から3週連続で1位をキープし、累積再生数を8814.5万回とした。前週10/6付でオリコン史上最高かつ、邦楽アーティスト史上初の週間3000万回を突破（週間3219.9万回）する記録を打ち立てた同曲は、今週付で週間再生数2897.2万回（前週比10.0％減）を記録し、驚異の3週連続2000万回超えを達成した。3週連続での週間再生数2000万回超えは、Official髭男dism、YOASOBI、Creepy Nutsに次ぐ史上4組目。ソロアーティストでは史上初となった。同日付の週間デジタルシングル（単曲）ランキングでは2週ぶりに首位返り咲きとなり、今週付で2冠目となった。
2週連続2位の「JANE DOE」は、週間再生数1389.3万回（前週比6.8％減）。2週連続で大ヒットの目安と言われる週間再生数1000万回を突破し、累積再生数を2879.8万回とした。
HANAは3曲同時TOP10をキープ。3位（前週3位）の2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数768.5万回／前週4.4％減）は12週連続TOP3入りし、累積再生数を1億3081.0万回に伸ばした。
7位（前週6位）は最新曲「BAD LOVE」（週間再生数583.4万回／前週比11.7％減）で、累積再生数は2905.1万回。9位（前週8位）のメジャーデビュー曲「ROSE」（週間再生数522.2万回／前週比4.6％減）は、累積再生数が2億300.4万となり、自身初となる累積2億回を達成した（詳細は後述）。
Mrs. GREEN APPLEは2曲同時TOP10入り。4位（前週123位）には、6ヶ月連続リリース最後、そして、2025年最後のリリースともなることが発表されている新曲「GOOD DAY」がジャンプアップ。週間再生数は前週比約5.4倍の729.5万回を記録し、累積再生数は865.4万回となった。5位（前週4位）の「ライラック」（週間再生数691.8万回／前週比4.3％減）は連続TOP5入り記録を77週に更新し、累積再生数を7億6949.1万回に伸ばした。
6位（前週5位）のアイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」（週間再生数640.4万回／前週比3.3％減）は、連続TOP5入り記録が6週で途切れたものの、8週連続TOP10をキープ。累積再生数を6642.1万回に伸ばした。
8位（前週7位）の超特急「NINE LIVES」（週間再生数577.4万回／前週比7.9％減）は2週連続でTOP10をキープ。累積再生数を1204.2万回に伸ばした。
10位（前週9位）は、ねぐせ。「織姫とBABY（feat.汐れいら）」（週間再生数454.9万回／前週比±0％）。前週、登場10週目で初TOP10入りを果たした同曲の累積再生数は2944.0万回となった。
■週間総再生数はミセスが不動の1位 米津玄師が猛追
アーティスト別TOP500ランクイン総再生数、曲数ともに、今週も1位はMrs. GREEN APPLE。ランクイン数は31曲（前週比−1）、週間総再生数は7413.6万回（前週比2.1％増）だった。
総再生数3週連続2位は米津玄師。ランクイン曲数が右肩上がりに増え、今週付では18曲（前週比＋2）に。週間総再生数は、米津玄師,宇多田ヒカル名義の「JANE DOE」を含まずに5346.1万回（前週比2.1％減）を記録している。
総再生数3位（前週4位）のback numberは週間3057.3万回（前週比0.9％増）、同4位（前週3位）のHANAは週間3053.0万回（前週比6.2％減）、同5位（前週5位）の藤井風は週間2558.0万回（前週比10.0％減）と続いた。
【節目トピックス】■HANA「ROSE」自身初＆今年度女性アーティスト最速で2億回突破
前出のとおり、今週付で9位となったHANAのデビュー曲「ROSE」の累積再生数が2億300.4万回に達し、初登場から27週で累積2億回を突破した。今年4月2日に同曲でメジャーデビューしたHANAが、累積再生数2億回を突破するのは自身初。さらに、今年度配信楽曲では、Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」の26週（25/10/6付）に次ぐ2番目のスピードで、女性アーティストでは最速での達成となった。
「ROSE」は4月2日に配信開始となり、25/4/14付週間ストリーミングランキングで初登場1位を獲得（週間再生数1,163.4万回）。今週10/13付まで27週連続でTOP10をキープしている。
■Official髭男dism「ミックスナッツ」累積再生数6億回突破
Official髭男dismの「ミックスナッツ」（2022年4月15日配信開始）の累積再生数が6億55.2万回に達した。累積再生数6億回突破は「Pretender」「Subtitle」「I LOVE...」（達成順）に続き、通算4作目となった。同曲は、2022年4月期放送のテレビアニメ『SPY×FAMILY』のオープニング主題歌として書き下ろした。
■back number、「ブルーアンバー」累積1億回突破で歴代2位タイ浮上
back numberの「ブルーアンバー」（4月28日配信開始）の累積再生数が1億57.5万回に達した。累積1億回突破は「高嶺の花子さん」「クリスマスソング」「ハッピーエンド」「水平線」「怪盗」（達成順）などに続き、通算20作目。「アーティスト別1億回再生突破作品数」記録でYOASOBIと並び、歴代2位タイに浮上した（歴代1位はMrs. GREEN APPLEの28作）。同曲は、今年4月期放送のドラマ『あなたを奪ったその日から』の主題歌として書き下ろした。
■Mrs. GREEN APPLE「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」が累積3億回突破
Mrs. GREEN APPLEの「ブルーアンビエンス（feat. asmi）」（2022年6月14日配信開始）の累積再生数が3億20.6万回に達した。累積再生数3億回超えは、「青と夏」「インフェルノ」「ダンスホール」「点描の唄（feat. 井上苑子）」「ケセラセラ」（達成順）などに続き、歴代1位の通算11作目となった。同曲は、2022年放送のABEMAオリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。初虹編』の主題歌。
■King Gnu「ねっこ」累積1億回突破 通算14作目
King Gnuの「ねっこ」（2024年10月21日配信開始）の累積再生数が1億56.2万回に達した。の累積再生数1億回突破は、「白日」「飛行艇」「Teenager Forever」「一途」「逆夢」（達成順）などに続き、通算14作目となった。同曲は、2024年10月期放送のTBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』の主題歌。
■indigo la End「夏夜のマジック」、通算2作目の累積1億回超え
indigo la Endの「夏夜のマジック」（2015年6月17日配信開始）の累積再生数が1億10.3万回に達した。結成15周年を迎えたindigo la Endの累積再生数1億回突破は、25/6/30付で達成した「名前は片想い」に続き、通算2作目となった。
■平井堅、自身初の累積1億回突破 2004年年間シングル1位「瞳をとじて」
平井堅の「瞳をとじて」（2019年4月26日配信開始）の累積再生数が1億42.9万回に達した。累積再生数1億回突破は自身初となった。同曲は、2004年に公開された映画『世界の中心で、愛をさけぶ』の主題歌。2004年4月28日に発売されたCDシングルは、同年の「第37回オリコン年間ランキング2004」作品別販売枚数部門のシングルランキングで1位を獲得する大ヒットとなった。累積売上は89.3万枚。
