Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ・七五三掛（しめかけ）龍也（３０）が８日、東京・伊勢丹新宿店で行われた「ＭＡＲＮＩ ＰＬＡＹＦＵＬ ＰＯＰ ＵＰ」レセプションに出席した。

１９９４年に誕生したイタリアのラグジュアリーブランド「ＭＡＲＮＩ」を愛用している七五三掛は青のデニムトラッカージャケットにデニムパンツに、スモールバックを合わせて登場。この日のファッションポイントに「遊び心のあるデザインが入っていて、下のデニムにはチューリップが入っていて、バックもチューリップのデザインがモチーフになっているので気に入っています」と喜び、特にバックはお気に入りといい「このバックを見て、実際に持ってみて『すぐほしい！』と思ったので、ぜひ皆さんも手に取ってみてください」とＰＲした。

イベントは２５年秋冬コレクションで発売されたバックライン「チューリピア」の世界観を体感できるポップアップで、チャレンジしたいファッションスタイルについて「マルニさんのコートで、すごくシルエットがきれいで気になっているアイテムがありまして、そのコートを着てマルニさんの色使いというか、大胆な色のバックを合わせてコーデを組んでみたい」と目を輝かせた。レセプションは８日から１４日まで開催される。