timelesz・猪俣周杜、第2回『ニカゲーム』でまさかのMC就任！「平成レトロクイズ」で先輩2人が大興奮

Kis-My-Ft2・二階堂高嗣、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・猪俣周杜の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日10月8日（水）の第2回は、「歌詞から平成わかるかな？」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回は平成にリリースされた曲の歌詞に入っている平成レトロワードを当てるというもので、平成一桁生まれの二階堂＆ケムリがクイズに挑む。

平成二桁生まれの猪俣は、まさかのMC就任。平成トークで盛り上がる先輩2人に対し「もう考えてもらっていいですか？」と進行を促す場面もあり、意外にも名MCっぷりを発揮する？

さらに、クイズの答えはガラケーで文字を打ち込んで送信するというスタイルに、一同大盛り上がり。

ガラケーのほかにも、ゲーム機や玩具、楽曲など懐かしのアイテムやワードが続々登場し…ケムリは「なにこれ楽しい！」、二階堂も「これ千賀（健永）のお母さんの車で流れてた！」とエモさに大興奮するなど、平成の思い出トークも飛び出す。

もちろんクイズ対決の行方にも注目だ。

また今回は、8月に開催された『ニカゲーム』サマフェスイベントの合間で行われていた、ドッキリ企画の模様も放送される。

猪俣が二階堂との会話の中で、しれっと英単語を入れられるか挑戦するというもの。はたして二階堂に気づかれずに、いくつ英単語を喋れるか？

「Blueの食材知ってます？」「tableは何色ですか？」など、不思議な会話が飛び交う猪俣による二階堂への珍ドッキリ…その結末は？