日本アジア投資<8518.T>が続急騰して一時３１５円に上昇し、３月２８日につけた年初来高値３０６円を一気に更新してきた。７日の取引終了後、関連会社ＪＡＩＣデータダイナミクス（以下ＪＡＩＣ－ＤＤ社）の福島県双葉町における分散型ＡＩデータセンター事業が、経済産業省の第５次地域経済効果立地支援事業（自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金）に採択されたと発表しており、好材料視されている。



ＪＡＩＣ－ＤＤ社の福島県双葉町における分散型ＡＩデータセンター事業は、同社が、ＡＩの急速な普及などにより高まることが予想されている計算力需要に応えるため、新規事業として取り組むＡＩデータセンターの構築・運用事業の第１号案件。今回の採択を受けてＪＡＩＣ－ＤＤ社は最大１５億円の補助金を交付申請する予定であり、審査手続きのあと２６年１２月予定の同センター運用開始後に補助金が発生する見込みとしている。なお、ＪＡＩＣ－ＤＤ社は圧縮記帳を行い、補助金の発生時に同額の固定資産圧縮損を計上する予定としている。



出所：MINKABU PRESS