Âç³À¶¦Î©¤¬¥Þ¥É³«¤±µÞ¿­¡¢¸µ·Ý¿Í¡¦°æÂ¼»á½õ¸À¤Î£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¤Î£µ¡óÄ¶ÊÝÍ­¤¬È½ÌÀ

¡¡Âç³À¶¦Î©¶ä¹Ô<8361.T>¤¬¥Þ¥É¤ò³«¤±¤ÆµÞ¿¡££²£°£±£·Ç¯£³·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½£¸Ç¯£·¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ·÷¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¸µ·Ý¿Í¤ÇÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î°æÂ¼½ÓºÈ»á¤¬¶¦Æ±¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ëÅê»ñ¸ÜÌä²ñ¼Ò£Ë£á£é£è£ï£õ¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¡ÊÆ±¡Ë¤¬Âç³À¶¦Î©¤Î³ô¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë£µ¡ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢»×ÏÇ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë´ØÅìºâÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÂçÎÌÊÝÍÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£æ£õ£î£ä£î£ï£ô£å¤ÎÊÝÍ³ä¹ç¤Ï£µ¡¥£³£¹¡ó¤Ë¾å¤ë¡£Êó¹ðµÁÌ³È¯À¸Æü¤Ï£¹·î£³£°Æü¡£ÊÝÍÌÜÅª¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö£Ë£á£é£è£ï£õ¤ÎÅê»ñ½õ¸À¤Ë´ð¤Å¤Åê»ñ¿®Â÷¤Î¿®Â÷ºâ»º¤Î±¿ÍÑ¤Î¤¿¤áÊÝÍ¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö£É£Ò¡¦»ñËÜ¸úÎ¨¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¥¤¹¡×¤ÈµºÜ¡£¹¹¤Ë¡¢¡Ö¼õ±×¼Ô¤ÎÍø±×¤òÊÝÁ´¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝÍÌÜÅª¤ò¡Ø½ÅÍ×Äó°Æ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
