わらべ日洋がＳ高、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正

わらべや日洋ホールディングス<2918.T>がストップ高の３４６０円に買われ、年初来高値を更新している。７日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を２３１５億円から２３４５億円（前期比５．４％増）へ、営業利益を６０億円から７３億円（同６１．７％増）へ、純利益を３９億円から５４億５０００万円（同２．０倍）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４５円の年９０円から中間・期末各６０円の年１２０円（前期９０円）へ引き上げたことが好感されている。



上期において、商品規格の見直しにより国内食品関連事業の販売が好調に推移していることに加えて、国内新工場や海外事業が想定よりも順調に推移していることが牽引する。また、固定資産売却益の計上や、業績予想に織り込んでいた閉鎖工場処分費用が想定よりも小さくなることも寄与する。



なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高１１９６億３４００万円（前年同期比５．３％増）、営業利益５２億８９００万円（同２４．３％増）、純利益４０億円（同４２．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS