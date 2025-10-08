エニマインドが３日ぶり反発、吉本興業グループ会社へのＥＣ支援を開始 エニマインドが３日ぶり反発、吉本興業グループ会社へのＥＣ支援を開始

ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ<5027.T>が３日ぶりに反発している。午前９時ごろ、吉本興業グループのＦＡＮＹ（東京都新宿区）に対してＥＣ支援を開始すると発表しており、好材料視されている。



ＦＡＮＹはオンラインチケット販売や物販、ファンクラブ運営など、タレントＩＰを活用したオンライン事業を展開しており、今後更にオンライン領域を強化するためにＡＩによる高度なデータ分析をはじめ、多方面でのリソース拡充が求められていたという。これに対してエニマインドは、ＡＩ搭載型各種プラットフォームと専門チームによる運用支援を掛け合わせたＢＰａａＳモデルにより、ＥＣサイトの構築からカスタマーサポート、物流・在庫の連携、データ分析に至るまでを包括的にサポートするとしている。



出所：MINKABU PRESS