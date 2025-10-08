

社会生活上の役割という「仮面」に苦しめられていませんか？（写真：kai／PIXTA）

職場や家庭、対友人など、人は環境に応じて自分の振る舞いを使い分けている。だが行き過ぎると、本当の自分に戻れなくなってしまうこともある。『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、役割という仮面を外せなくなった人が陥る悩みや、その解消のためのヒントを解説する。

本当の私は一体どれだっけ？

社会で生きていくために、私たちは所属するコミュニティや場面ごとにいくつもの役割を使いこなしています。家庭では父親の顔、母親の顔、学校では先生の顔、生徒の顔、会社では上司の顔、部下の顔など、ひとりの人間にもいろいろな顔があります。





社会に適応するために、その場に応じた振る舞いや言葉づかい、考え方をするのは健全なことです。精神科医・心理学者のユングはこれを「仮面」という意味で「ペルソナ」と表現しました。私たちは所属する社会やコミュニティに応じて仮面を付け替え、自分を守りながら社会で生きています。

ところが、役割演技が続いて、仮面を外せなくなると、役割と自分が一体化して、役割を自分と思い込んでしまうことがあります。今の自分が役割なのか、素の自分なのか、わからなくなることも生きづらさを生みます。近年は、自分の適性や信条、価値観に合わない役割を強いられる機会が昔より増えているように思います。管理職として「こうすべき」「こうしたほうがいい」と役割の自分で考えているうちに、「自分は本当はどうしたいんだっけ？」ということが見えなくなってしまう。こうした悩みを本当によく聞きます。

役割で生きている人が、周りの期待や求めに応じて過剰適応していると、働きすぎや過重労働につながる怖れもあるので、注意が必要です。

役割の仮面をかぶるとき、役割にふさわしい考えや振る舞いを多かれ少なかれ自分に課しています。

「管理職たるもの、会社の指示には従うべき」

「管理職たるもの、部下のことを第一に考え、自分のことは二の次にすべき」

「管理職たるもの、部下には寛大な態度で接すべき」

実はこれらは、自分の考えや価値観というよりは、社会に適応しようとして、いつの間にか取り込んだ他人や社会の価値観です。自分のものではない考えや価値観に過剰適応しようとすれば、自分の中で葛藤が起きて苦しくなります。

他人や社会の価値観を、自分に必要かどうかを検証せず、丸ごと飲み込んで「自分のもの」と思い込んでいることを、心理学では「うのみ」といいます。役割に付随するものだけでなく、日常のあらゆる場面で他人や社会の価値観の「うのみ」が起きています。前述の「管理職たるものこうあるべき」にはじまり、「親としてちゃんとすべき」「男の子なんだから」「女の子なんだから」など、親や先生から教えられたことや社会で常識とされている価値観を、無批判に取り込んでいることがとても多いのです。

「人に迷惑をかけてはいけない」の呪縛

私が企業研修でよく例に出すのが、「人に迷惑をかけてはいけない」という価値観です。

これを当たり前だと思っている日本人は多いと思います。しかしこれは、子どもの頃に親や先生から教えられて、いつの間にか無批判に取り込んできた他人の価値観です。

何を迷惑と感じるかは人によってさまざまです。「何々をしないで」と禁止事項が明確であれば対処のしようがありますが、「人に迷惑をかけてはいけない」と言われても、具体的にどうすればいいのかわかりません。うのみにした価値観には明確な行動基準を欠くものが多く、こうした価値観に縛られると生きづらさにつながっていきます。

うのみにした価値観を握りしめていると、そのとおりに振る舞えない自分を責めるので、身動きが取れなくなって人生に行き詰まってしまいます。また、他人にもその価値観を強要しようとして、人間関係もギクシャクするでしょう。

「そういうときもあれば、そうじゃないときもあるよね」と柔軟に考えられたら、人生はもっと楽になります。「どんなに気をつけていても、迷惑をかけてしまうことはあるよね」。これくらいの柔軟性があってちょうどいいと思います。

冒頭でもご説明したとおり、私たちは場面によってさまざまな仮面を付け替えながら生きています。

社会では役割を演じることも必要であり、その役割も自分の一部です。しかし、役割ばかりで生きていると、素の自分がわからなくなってしまいます。仮面の脱着は意識的に行うこと、また、時には役割から降りて何者でもない自分になれる時間と場所を持つことは、自分を取り戻すために必要なことです。

以下にひとつ、そのための処方箋を紹介します。

役割から離れて過ごす居場所はあるか

処方箋：サードプレイスを持つ

〈会社と家の往復だけでは、ビジネス用と家庭用の仮面を交互に付け替える毎日になってしまいがちです。そこで、会社でも家でもない第三の場所に自分の居場所をつくり、役割から降りる時間を持つようにします。例えば地域の町内会、テニスやゴルフなどの趣味のサークル、学びの場などをサードプレイスとして持っておくと、役割を離れて素の自分に戻ることができます。

サードプレイスはひとつではなく、複数持っておくのがおすすめです。会社と家しか居場所がなければ、そのどちらかに居場所がなくなったとき、選択肢が狭まってしまいます。そうなると、「この場所から排除されたら生きていけない」と思って環境に過剰適応するか、それがうまくいかなければ孤立するか、の二者択一になりがちです。

サードプレイスが複数あれば、「ここがダメでも、ほかにもある」とゆったりと構えられるので、自分が合わない場所に無理して居続けなくてよくなります。ビジネスパーソンという役割を降りたあとは、サードプレイスが生活のメインになり、定年後の自分の人生を支えてくれる場所になるかもしれません。〉

うのみにした価値観や、役割や立場で考えた「こうすべき」でばかり判断していると、本当は自分が何を感じているのか、何を欲しているのかわからなくなり、自分の感情や感覚がわからなくなります。

このような処方箋を実践して、効果がすぐに表れるとは限りませんが、自分らしさを取り戻し、社会との関係を再構築するには、そのためのお稽古をコツコツと続けることが何より大事です。

（上谷実礼 ： 医学博士）