シルバーライフ<9262.T>は、高成長期待を背景に先高感が強く、株価４ケタ台での活躍が期待されている。



同社は、高齢者向け配食サービスのＦＣ運営や調理済み食材の販売を行うほか、冷凍弁当の自社販売及びＯＥＭ販売を展開する。９月１２日に発表した２５年７月期単独決算は、営業利益が８億５０００万円（前の期比１０．７％増）と２ケタ増益を達成。ＦＣ加盟店事業が価格改定とコメ価格の高騰により増加したほか、注力している高齢者施設など事業（施設向け食材販売）が人手不足に伴う需要増と、ご飯付き冷凍弁当の好調で大幅に伸長。更に直販・その他事業もＥＣを主体とした冷凍弁当の拡大や一部商品の値上げで好調だった。



同社は、最安値を維持しつつ市場占有率を上げていくためには、製造コストと物流コストの改善や安定化が課題になると判断。そのために「商品製造の内製化」と「物流の内製化」を推進している。製造内製化については、増産のための人員体制が整うことで１２月からチルドパックの内製化比率を７０％から８５％へ引き上げる予定。一方、物流の内製化は、年内から来年前半にかけて一定地域の店舗のルート便化を進め、それに施設向けや個人向けを載せることで運賃の抑制を図る。２６年７月期は営業利益１０億４０００万円（前期比２２．３％増）を見込んでおり、２８年７月期に営業利益１２億円を目指す中期経営計画達成に向け順調な進捗となる見通しだ。（温羅）



