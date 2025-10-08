身に纏うだけで漂うハイセンス感。今季が最後のTHE NORTH FACEの人気コラボ
トレイルランのスペックを、スタイリッシュに身につける。
2025年10月8日に登場するのは、「TNFH THE NORTH FACE × HYKE（ティー エヌ エフ エイチ ザ ノース フェイス ハイク）｣によるトレイルランニングに特化したコラボレーション。例年話題になるこのコラボですが、全4シーズン展開を予定していた同コラボも、今回でラストコレクション。今期もシューズにウェアと豊作です。
タフな環境に適応するスマートなコレクション
両ブランドのコラボは、2018年春夏シーズン〜2019年秋冬シーズンの「THE NORTH FACE×HYKE」としてのコラボ後、2024年春夏シーズンに現「TNFH THE NORTH FACE × HYKE」として再始動。
今回は「THE NORTH FACEが長年培ってきたトレイルランニングに特化したプロダクトデザインと機能性に、HYKE独自のデザインスタイルを融合させる」をコンセプトに掲げているとあって、まさに高機能とスマートなシルエットが融合したアイテム揃いなんです。
安定感抜群に走れる「ベクティブ プロ 3」
特に気になるのは、THE NORTH FACE最高峰ライン「SUMMIT SERIES（サミット シリーズ）」のトレイルランニングシューズ「HYKE ベクティブ プロ 3 ハイク」。SUMMIT SERIESは、エクストリームな環境を目指す人に向けて生まれ、トップレベルのアスリートチームのテストによって進化し続けています。だからこそ、どんな路面でも高いグリップ力を発揮。
さらに「走行時のエネルギーを推進力に変えて、安定した走りを促す」と謳うTHE NORTH FACE独自のソールユニットテクノロジー「VECTIV（ベクティブ）」を備えているから、軽快さもバッチリです。
もちっと厚底で、つま先がそりかえるような形状の、このVECTIV PRO 3。推進力を謳うのも頷けます。
ウェアや小物も盛りだくさん
そのほか、防水素材「GORE-TEX（ゴアテックス）」を採用し、さらにトレイルランパックの上から着用できる「HYKE GTX トレイルジャケット（メンズ）」（レディースはこちら）や、防風性が高い「GORE-TEX WINDSTOPPER（ゴアテックス ウィンドストッパー）」素材な上、中綿を備えた「HYKE GTX インサレーショントレイルジャケット（メンズ）」（レディースはこちら）など、16モデルのウェアや小物もメンズ、ウィメンズ、ユニセックスで同時に登場。
ハイスペックなアイテム揃いのTNFH THE NORTH FACE × HYKEのコラボアイテムたち。ブラック／ユーティリティーブラウンのカラー展開をメインにしているのも、トレラン向けながら、街使いも楽しめる都会的なエッセンスを感じさせます。
トレランに本気の人も、そうでない人も、身に纏うだけでハイセンス感が滲み出る本コレクション。オンラインの場合は、HYKE ONLINE STORE、GOLDWIN ONLINE STORE、MITSUKOSHI ISETAN ONLINE STOREの3つにて、朝10時カートオープンです。
Source: THE NORTH FACE