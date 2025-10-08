まずはやってみて! 男性不妊症の｢セルフチェックリスト」 当てはまる項目が多いとどうなる?

「男性不妊症セルフチェック」と「補助項目」というものがありますので、自身で確認してみましょう。銀座リプロ外科の永尾先生によると、これらに当てはまる項目が多いほど、男性不妊症である可能性が高いということなのだそうです。

監修医師：

永尾 光一（銀座リプロ外科）

昭和大学にて形成外科学を8年間専攻した後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する。2009年より東邦大学医学部教授、2010年より東邦大学医療センター大森病院リプロダクションセンター長となる。得意分野はマイクロサージャリーをはじめとする生殖医学領域の形成外科的手術。日本泌尿器科学会専門医、日本生殖医学会専門医のほかに、日本形成外科学会専門医も取得しており、泌尿器科医の枠を超えた細やかな手術手技と丁寧な診察で、様々な悩みを抱える患者さんから高い信頼と評価を得ている。

編集部

「気になってはいるけど、病院に行くのはちょっと恥ずかしい」という男性も多い気がします。

永尾先生

そうですね。生殖医療専門医（泌尿器科）にかかるのは勇気がいるという男性は多いと思います。そういう場合は、まずはご自身でセルフチェックをしてみることをお勧めします。

編集部

自分でチェックできるのですか？

永尾先生

はい。「男性不妊症セルフチェック」というのがあります。以下のようなチェック項目です。さらに、「補助項目」というのもあります。これらに当てはまる項目が多いほど、男性不妊症である可能性が高いので、早めの受診をお勧めします。

挿入・フィニッシュができない□

陰毛が少ない・「精そう」が小さい□

陰嚢の腫れ・でこぼこ・熱感を感じる□

陰嚢の違和感・鈍痛を感じる□

陰嚢・「精そう」サイズに左右差がある□

陰嚢が腫れた経験がある □

パイプカットをした経験がある□

泌尿器科的検査を受けていない□

編集部

補助項目についても教えてください。

永尾先生

「主要項目」については医学的根拠の高いものがチェック項目となっており、「補助項目」は医学的根拠は少ないものの、原因として考えられるものがチェック項目となっています。主要項目のチェックが多かった人はもちろん、主要項目は少なかった方でも、補助項目に複数個該当する場合はリスクが高いため、専門医を受診することをお勧めいたします。

喫煙している□

肥満気味□

熱い湯船・サウナに入る□

ブリーフをはく□

プロペシア（フィナステリ）・ザガーロ（デュタステリド）・筋肉増強剤の服用□

精子検査しか行っていない□

補助的な内服（サプリメント・漢方・ホルモン薬）しか行わない□

婦人科治療と補助的な内服だけでよいと思っている□

編集部

泌尿器科を受診した場合、どんな検査をするのでしょうか？

永尾先生

不妊症の診断に必要な検査は3つあります。まずは、男性不妊症の診断に最も重要な「精子検査」で、精子の状態を調べます。そのほかには、「エコー検査」で生殖器の状態を調べたり、「血液検査」で血中の男性ホルモンの値を調べたりします。医師の診察で、外生殖器の状態や「精そう」サイズの確認させていただいたり、場合によっては尿検査なども行ったりします。

