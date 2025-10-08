Da-iCEアリーナツアースタート！新曲配信リリース＆2026年アリーナツアー開催発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Da-iCEが10月7日に、大阪城ホールにて『Da-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-』の初公演を行い、アリーナツアーをスタートさせた。

■2026年1月より全国10都市を回るツアー開催

ライブ内では、TVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』オープニング主題歌となる最新曲「Monster」を初披露。ジャケット写真と、10月22日に配信リリースすることも解禁となった。

本楽曲は、メンバーの岩岡徹と和田颯が制作を担当。ヘヴィーなダンスナンバーでありながら、Da-iCEとしては貴重な5人歌唱曲となっている。また、アニメ公式YouTubeチャンネルにて、Da-iCEが歌うオープニング主題歌「Monster」の一部音源を使用したメインPVが公開された。

さらにライブ終わりには、エントランスを経て辿り着くターミナル全国アリーナツアー『Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-』の開催が発表された。2026年1月より全国10都市を回るツアーとなっており、10月7日よりチケットの先行受付が開始となった。

ライブ写真：PHOTO BY Hiroe Yamauchi

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Monster」

