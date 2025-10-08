「くそったれ！」「怒りでテレビを壊した」まさかの４失点惨敗。16強で散った開催国チリにファン失望「スタジアムは墓場だ」【U-20W杯】
チリで開催中のU-20ワールドカップ。ノックアウトステージのラウンド16で、ホスト国が姿を消した。
現地10月７日にバルパライソのミュニシパルで行なわれたメキシコとの一戦。26分にタヒエル・ヒメネスの得点で先制を許す。１点ビハインドで迎えた後半、懸命に反撃を試みたチリだが、67分にイケル・フィンブレスに追加点を献上すると、80分と86分にヒューゴ・カンベロスにも決められる。
88分にフアン・ロッセルが一矢報いたが、そのまま１−４の完敗。結果を伝えるチリ代表の公式アカウントには、「くそったれ！」「怒りでテレビを壊してしまった」「黄金世代には遠く及ばない」「悔しすぎる」「ハハハハ、スタジアムは墓場だ」「開催国なのに...」といった声があがっている。
まさかの敗戦をファン・サポーターも嘆いているようだ。なお、勝利したメキシコは準々決勝でアルゼンチン対ナイジェリアの勝者と激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
