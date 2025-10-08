Kis-My-Ft2二階堂高嗣＆令和ロマン松井ケムリが「平成レトロクイズ」に挑戦！timelesz猪俣周杜のMCっぷりにも注目

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界で教育ゲームに挑戦するテレビ朝日『ニカゲーム』（毎週水曜 25時58分～）の第2回が10月8日に放送される。

■曲の歌詞に入っている平成レトロワードを当てる

10月1日に放送された初回は、ご当地の名産品をお絵かきヒントで当てるご当地クイズ企画を放送。大きな話題を呼びTVer見逃し配信のバラエティ部門で6位・総合12位と好調なスタートを切った。

これまで放送してきた英語ゲームに加え、ひらめきやセンスが鍵となる教育ゲームに次々と挑戦していく『ニカゲーム』。

レギュラー放送、第2回となる今夜のニカゲームは「歌詞から平成分かるかな？」。平成にリリースされた曲の歌詞に入っている平成レトロワードを当てるというもの。平成一桁生まれの二階堂＆ケムリがクイズに挑む。平成二桁生まれの猪俣は、まさかのMC就任。平成トークで盛り上がる先輩ふたりに対し「もう考えてもらっていいですか？」と進行を促す場面もあり、意外にも名MCっぷりを発揮する!?

クイズの答えはガラケーで文字を打ち込んで送信するというスタイルに、一同大盛り上がり。ガラケーの他にも、ゲーム機や玩具、楽曲など懐かしのアイテムやワードが続々登場し、「なにこれ楽しい！」（ケムリ）、「これ千賀のお母さんの車で流れてた！」（二階堂）とエモさに大興奮。平成の思い出トークも飛び出す。

■猪俣が人生初のドッキリ仕掛け人に

さらに、8月に開催された『ニカゲーム』サマフェスイベントの合間で行われていた、ドッキリ企画の模様も放送。猪俣が二階堂との会話のなかで、しれっと英単語を入れられるか挑戦するというもの。はたして二階堂に気づかれずに、いくつ英単語をしゃべれるか。

「Blueの食材知ってます？」「tableは何色ですか？」などなど 不思議な会話が飛び交う猪俣による二階堂への珍ドッキリ。はたしてその結末は!?

なお、TEASAでは、地上波に収まらなかった未公開シーンを限定公開。二階堂が明かす休止明けの仕事への取り組み方への変化、猪俣が語る今後やりたいこと、二階堂から猪俣へのアドバイスなどここでしか聞けないトークも楽しむことができる。こちらも合わせて楽しもう。

