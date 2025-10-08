10時の日経平均は125円高の4万8076円、フジクラが24.58円押し上げ 10時の日経平均は125円高の4万8076円、フジクラが24.58円押し上げ

8日10時現在の日経平均株価は前日比125.43円（0.26％）高の4万8076.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1130、値下がりは417、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を24.58円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が17.00円、第一三共 <4568>が14.95円、コナミＧ <9766>が13.30円、アドテスト <6857>が12.12円と続く。



マイナス寄与度は37.37円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が36.36円、ファストリ <9983>が17.78円、信越化 <4063>が10.27円、ＫＤＤＩ <9433>が5.86円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は保険で、以下、水産・農林、非鉄金属、銀行と続く。値下がり上位にはゴム製品、化学、ガラス・土石が並んでいる。



※10時0分6秒時点



