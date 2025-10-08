ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が7日（日本時間8日）、8日（同9日）に本拠で行われるフィリーズとの地区シリーズ第3戦に向けた会見に出席。フィリーズの中軸打者、ブライス・ハーパー内野手（32）とカイル・シュワバー外野手（32）を抑え込んでいることに自信をのぞかせた。

ドジャース投手陣は敵地で行われた第1、2戦で、ハーパーは計7打数1安打3三振、シュワバーは計7打数無安打5三振と相手のキーマンを完全に封じ込んだ。

ロバーツ監督は2人を抑えている要因について「主に“攻め続けている”ことだと思う。速球を恐れずに使い、少し内寄りにも投げている。変化球も適度に混ぜ、目線も上下に動かしている。ここまで非常にうまく抑えられている」と分析。今後についても「まだ終わりではないが、彼らを眠らせておきたいね」とシリーズを通して抑え込みたい考えを口にした。

一方のフィリーズのロブ・トムソン監督は「今はシュワーバーもハーパーも厳しく攻められている。2人とも少しタイミングがずれているように見えるし、少し力みすぎている。スイングが大きくなっているんだ。もう少し落ち着いて、センターからレフト方向を意識してほしい。もちろん引っ張る打球も出るだろうが、ボールをしっかり捉える意識が大切だ」と打撃の意識を変えることを求めていた。