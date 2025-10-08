大阪・関西万博の運営収支が、大幅な黒字になる見通しになった。

収入の柱となる入場券の販売は前売りで苦戦しただけに、主催者側からは歓迎の声が上がった。今後は、最大２８０億円に上る剰余金の使い道が焦点となる。（猪原章、都築建）

当初苦戦の入場券販売、開幕が転機に

「多くのみなさんに万博を支持し、参加いただいた大きな結果だ」。大阪府の吉村洋文知事は７日、記者団の取材にこう述べた。

日本国際博覧会協会（万博協会）の計画では、運営費１１６０億円のうち８割超の９６９億円を入場券の販売収入で賄う。前売り券の販売は２０２３年１１月末に始まったが、万博への関心はなかなか高まらず、前売り段階では目標の７割の９６９万枚しか売れなかった。

状況が変わったのは、４月１３日の開幕後だ。パビリオンの展示内容などが広く発信され、万博に注目が集まった。入場券の１日平均の販売枚数は４月が６・９万枚と３月の３倍に急増し、８月には８・４万枚に達した。今月３日時点で会期中の販売枚数は１２３７万枚となり、前売りを３００万枚近く上回っている。入場券収入は２００億円の増加を見込む。

ミャクミャクのぬいぐるみなど公式ライセンス商品の人気も黒字化に貢献した。８月末時点の売り上げは約８００億円に上り、ロイヤルティー（権利使用料）などの収入は当初想定より３０億円増える見通しだ。

マイカーを駐車場に止め、シャトルバスに乗り換えて会場に向かう「パークアンドライド」事業の利用が振るわず約５０億円の赤字になるが、イベント開催経費などの支出を大幅に減らすことで、トータルでは２３０億〜２８０億円の黒字になるという。

大屋根リングの改修・管理は１０年で５５億円

今後は、剰余金の使途についての議論が活発になりそうだ。

万博協会の十倉雅和会長（経団連名誉会長）は７日の記者会見で黒字額について説明し、「万博の意義やレガシー（遺産）をしっかり伝えるのに使いたい」と述べた。剰余金の使途については、万博の成果を検証する政府の有識者会議で検討される見通しで、十倉氏は「我々も意見を申したい」と語った。

万博協会や大阪府などは、北東２００メートルの保存方針が決まった大屋根リング（１周２キロ）の維持・管理費に剰余金の活用を検討することで一致している。リングを建築基準法の準用工作物（展望台）と位置づけた場合の改修費と１０年間の管理費は計約５５億円に上る。

吉村知事は「リングは万博のレガシーそのものだから、（保存費用には）ストレートに剰余金を充てるべきだ」と語った。これに対し、政府関係者は「リングだけが万博ではない。次世代技術の実用化などソフト面のレガシーも必要。万博の理念を継承する上で、どういうニーズがあるのか検討するべきだ」としている。