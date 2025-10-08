元モーニング娘。で歌手、女優の飯窪春菜（３０）が７日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。自身の育った家庭環境について告白した。

この日は、子どもを連れて再婚するステップファミリーについて語る夜。飯窪は「ずっと人に説明するときは『わが家は明るい複雑なんです』って言っていて」と切り出すと、「母がバツ２なんですけど、私と４歳下の妹を連れて再婚して、そこで９歳下の妹ができましたね。今は母はそこととも離婚して、別なパートナーがいるんですけど、父親みたいな人が３人いる感覚ですね」と母が２度の離婚を経験していることを明かした。

「両親の離婚に対して思うことはないんですけど、ただ自分が結婚するってなったときに、お相手が離婚してない家庭だったときに、『父親みたいな人が３人いるってどうなんだろう？』っていう不安を勝手に持ってしまっている」と率直に語った。そうした影響からか、これまでの交際相手も、シングルマザーの家庭で育った人が多かったという。

「祖父母も離婚しているので。私も同じ道をたどってしまうんじゃないかという不安はあります」と複雑な思いを吐露した。