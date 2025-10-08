秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ、SHOW−WAが7日、香港コンベンション＆エキシビションセンターホールで、初の海外ライブステージに出演した。

デビューシングル「君の王子様」や「外せないピンキーリング」「DESIRE」と3曲を披露し、4000人集まった会場を盛り上げた。SHOW−WAのタオルやスティックライトを持った日本からのファンも来場していた。

メンバー6人は初の海外ライブに緊張気味だったが、ステージに登場すると、現地の観客からも大きな歓声を受けた。MCは全て広東語と英語で行い、「君の王子様」のセリフ部分も広東語で歌唱。曲中でSHOW−WAコールを受ける一幕も。会場が一体となったパフォーマンスで締めくくり、主催者サイドからもまた来てほしいとのうれしいオファーがあったという。

また、会場には香港総領事の三浦潤大使も駆けつけ観覧。三浦大使はメンバーと記念写真を撮影し、『J−POPを世界に広めてほしい』とエールを送った。

元Jリーガーの青山準（37）は、ライブ前日も当日も、普段と同様に香港で1時間のランニングを行った。井筒雄太（34）は人生初の海外となった。ライブ前日まで体調を崩していた最年長の寺田真二郎（42）は香港の中華を食べて復活、元気バリバリで本番に臨んだ。塩田将己（33）は道で歩きながら歌っていたら現地の通行人から「歌上手だね！歌手！？」と聞かれたそう。向山毅（37）はライブ当日の朝もホテルのフィットネスジムで筋トレをしてライブに向かったという。

SHOW−WAは12月21日には東京・品川プリンスホテル飛天の間でディナショーを開催予定。「今年こそ、目指せ！NHK紅白歌合戦」と大きな目標を掲げている。

向山は「まずは、香港のライブに呼んでいただき本当にうれしく思います、ありがうございます。最初は香港ライブどうなるのかな、と思っていたんですが、僕たちがステージに上がる前からたくさんの歓声が上がっていて、本当に温かい気持ちになりました。日本からお越しいただいたRuby（ルビー＝ファン）の皆さんも、名前など呼んでいただき、本当に嬉しかったです。」と感謝した。

「当日のリハーサルではでは日本語でMCをしていたんですが、やはり広東語であいさつしたほうが思いも伝わると思ったので、本番では、広東語と英語に変更しました。グループには英語を話せるメンバー2人（塩田、山本）がいるので」と明かした。「また『君の王子様』のセリフ部分を、今回は広東語で言わせていただいて、セリフの途中で、会場の皆さんがとても沸いてくれて、完成をいただいて本当にうれしかったです。ただ、緊張のあまり言葉が飛んでしまって、ちゃんと言えていたのが心配です（笑）」とコメントした。

「2曲目の『外せないピンキーリング』の曲振りを、塩田が全て英語で説明して、それにも会場が沸いてくれて、とてもテンションが上がりました。3曲目は『DESIRE』を歌唱したんですが、その曲を香港の皆さんも歌ってくれて、日本の歌謡曲がこんなに浸透しているなんて、本当にすごいなと感動しました」と振り返った。「この機会を無駄にせず、僕たちSHOW−WAも海外でワンマンライブが出来るように頑張りたいと思います」と誓った。