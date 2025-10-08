【ワークマンの新作バッグ】が優秀！「丸洗いできる」「軽量」「複数のポケット付き」だって！

毎日使うバッグは、軽くて整理しやすいと嬉しいもの。編集部がリサーチしたところ、そんな理想のバッグを【ワークマン】で発見。シンプルかつ軽量でデイリー使いしやすいうえ、丸洗いできて清潔に保てそう。ヘビロテ必至の新作バッグをぜひチェックしてみて。

大容量で頼れる優秀バッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばんA4トートバッグ」\2,900（税込）

A4サイズが収納可能で、使い勝手の良さそうなトートバッグ。丸洗い可能なので、清潔をキープできそう。バッグは軽量設計なうえ、内と外に計8つのポケット付きで小物を整理しやすいのも嬉しいところ。通勤やお子さんとのお出かけなど、持ち歩く荷物が多いときにおすすめです。

ちょっとしたお出かけにも便利なバッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

ちょっとしたお出かけから旅行まで重宝しそうな、軽量ショルダーバッグ。こちらも丸洗い可能で、食事やアウトドアでうっかり汚れても安心です。公式ECサイトによると「複数のポケット付きで、持ちものを整理して持ち運べる」とのこと。アイボリーやピンクのほか、ブラック・グレージュ・ブルーグレーの全5色展開。

Writer：licca.M