おっとりした先輩猫さんが、お転婆な後輩猫さんに振り回されて…？仲良しな歳の差コンビの温度差がありすぎるやりとりに、笑ってしまう視聴者さんが続出しています。

話題となった投稿は記事執筆時点で1.5万回再生を突破し、「もぉ～二人とも可愛過ぎる♡」「ほっこり癒されるしサイコー」といったコメントが寄せられました。

【動画：年が離れた２匹のネコ→プチプチで遊ぼうとすると…思わず笑ってしまう『テンションが噛み合わない様子』】

大好きなプチプチ袋

YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』に登場した、おっとりお兄ちゃんのシロちゃんとお転婆妹のハルちゃん。だいぶ歳の差があるものの、とても仲良しだというふたりのお家にある日、パパさん宛の大きな荷物が届いたといいます。

荷物には緩衝材である、シロちゃんが大好きな大きなプチプチ袋も入っていたそう。早速ハルちゃんを遊びに誘うシロちゃんですが、あっさりとフラれてしまい、ママさんに遊んでもらうことに。

ハイテンションとマイペース

シロちゃんが満足すると、今度はハルちゃんのスイッチがON！ハイテンションで動き回るハルちゃんでしたが、プチプチの上でシロちゃんが動いた拍子に、ビョンっと跳ねてダッシュ！テンションアップで敏感になっていたのか、かなりビビっていたといいます。

やっと遊べると思っていたシロちゃんも色々な意味でびっくりしたのでしょう。「え？」という表情にクスッとしてしまいます。そんなシロちゃんは素早いハルちゃんを見失ったり、ノリノリの相手に急に毛づくろいしようとしたり。微笑ましいマイペースっぷりを見せていたそうです。

面白すぎるふたり

ふたりのあまりの温度差に、笑いが止まらなかったという飼い主さん。ハルちゃんがやんのかポーズをしたかと思うと、ついて行けないシロちゃんがまさかの放心状態。さらに再びハルちゃんのビビりジャンプ発動…と、面白すぎて目が離せません！

テンションもスイッチのタイミングも、最後まで何かとズレていたというふたり。飽きずにずっと見ていられるほど、可愛すぎるシロちゃんとハルちゃんなのでした。

投稿には「ちょっとおませさんのハルちゃんと純情男子のシロちゃんの可愛いお遊びに見入ってしまいます」「ハルちゃん激しいにゃ～笑」「ハルちゃんのジャンプめっちゃおもしろい」「テンションのズレに笑っちゃいました」「対照的なふたりだけどお互いがお互いのこと大好きなのがよくわかりますね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』では、シロちゃんとハルちゃんのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。癒し効果バッチリな可愛いふたりの姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あつまれちいかまの森」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。