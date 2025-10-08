Æ²°Â¤ËÍê¤ó¤À¥Á¥±¥Ã¥È¡Ä¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡ÖÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡´ÑµÒÀÊ¢ª¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¨¤¹À®Ä¹
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®Àî¹Ò´ð¡Ö»ÍÊýÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ËÂ³¤¡¢14Æü¤Ë¤Ï2022Ç¯6·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡£FW¾®Àî¹Ò´ð¤ÏÁ°²ó¤Î»î¹ç¤òµÒÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀÊ¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾®Àî¡£½êÂ°¤¹¤ëNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Ø¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¡¼¥óÀï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ÉºÆ¤Ó¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö1²ó1²ó¤ÎÂåÉ½¤Î³èÆ°¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£²ó¤Î³èÆ°¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÀï¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬Áê¼ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´¶¾ð¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Àï¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯º£¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¤¤¤¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡2022Ç¯6·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç0-1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡ÊÆ²°Â¡ËÎ§¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾®Àî¡£¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀÊ¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È3Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ2022Ç¯¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤é²£ÉÍFC¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢26¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆJ2ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Ç¯¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏJ1¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼¨¤¹Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎý½¬¤Ë²£ÉÍFC»þÂå¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£Í½´ü¤»¤ÌºÆ²ñ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¾®Àî¡£¡Ö»ÍÊýÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²¸»Õ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¡Ö¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤É¤³¤Ê¤Î¤«¤ÈºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÀ®¸ùÂÎ¸³¤È¤·¤Æ»ÍÊýÅÄ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¤Ç¤¤¿¡£»ÍÊýÅÄ¤µ¤ó¤¬ËÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤ÈºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Æ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¡¢²áµî13²óÂÐÀï¤·¤Æ2Ê¬11ÇÔ¤È¡¢°ìÅÙ¤â¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆñÅ¨¡£º£²ó¤âFW¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÄ¯¤á¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤È¡¢Åö»þ¤Î²¸»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¡£½é¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¾®Àî¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë