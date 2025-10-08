新たなビジネスチャンスや競争力向上のための戦略を探る！月刊ホテレス「全国ホテルマネジメントセミナー 札幌編」

「月刊ホテレス」が主催する恒例の「全国ホテルマネジメントセミナー」、その「札幌編」が2025年10月21日(火)にSAPPORO STREAM HOTELにて開催されます。

ホテル・旅館業界関係者を対象とした参加費無料のセミナーで、過去最高水準で推移する北海道ホテルマーケットのトレンドや課題解決を模索します。

月刊ホテレス「全国ホテルマネジメントセミナー 札幌編」

日時：2025年10月21日(火) 内覧会12:15〜13:00、セミナー13:00〜17:00

会場：SAPPORO STREAM HOTEL (札幌市中央区南4条西4丁目1-1)

参加費：無料

対象：ホテル・旅館(事業会社・経営会社・運営会社)に所属の方限定

定員：50名

各地域のニーズ探究や課題解決を模索する「全国ホテルマネジメントセミナー」の札幌編。

延べ宿泊者数が過去最高水準で推移している北海道のホテルマーケットに焦点を当て、第一線で活躍するリーダーたちの知見を通じて、新たなビジネスチャンスや競争力向上のための戦略を探ります。

予定プログラム

当日は、会場となるSAPPORO STREAM HOTELの客室内覧会からスタート。

セミナーでは、特別セッション、基調講演、2つのキーノートセッション、そして札幌主要ホテルの総支配人によるパネルディスカッションが予定されています。

特別セッション「新たな地で、新たなSAKEを。森ノ醸造所が描く日本酒の未来」

2025年冬に北海道・蘭越町に誕生する「森ノ醸造所」の醸造家・北原亮庫氏が登壇。

観光・ホスピタリティ業界と共創する“これからの日本酒”について語ります。

キーノートセッション

株式会社EDEYANSによる「客室清掃イノベーション」をテーマにしたハウスキーピングDXの解説や、株式会社コレリーアンドアトラクトによる「宿泊業での生成AI活用術！」など、業界の喫緊の課題に対応する最新ソリューションが紹介されます。

パネルディスカッション

UNWIND HOTEL & BAR 札幌、クロスホテル札幌、ザ ロイヤルパークキャンバス 札幌大通公園といった札幌主要ホテルの総支配人がパネリストとして登壇。

インバウンドの恩恵を集める北海道ホテルマーケットで、各ホテルがどのような道筋を見据えているのかを深掘りします。

参加方法

セミナーへの参加は無料で、ホテル・旅館業界に所属する方限定です。

定員は50名となっており、事前の申し込みが必要となります。

北海道のホテル業界で活躍するプロフェッショナルにとって、業界のリーダーから直接学び、最新のトレンドを把握できる貴重な機会。

人手不足対策や生産性向上、新たな価値創造のヒントが満載のセミナーです。

月刊ホテレスが主催する「全国ホテルマネジメントセミナー 札幌編」の紹介でした。

