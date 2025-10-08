学習塾あすなろ会が、2025年10月1日に「北海道を代表する企業100選」に選出されたことを発表しました。

地域貢献や独自の取り組みなどが評価されての選出となります。

学習塾あすなろ会「北海道を代表する企業100選」に選出

選出：北海道を代表する企業100選

選出日：2025年10月1日(水)

選出企業：株式会社学習塾あすなろ会 (北海道釧路市)

主催：Made In Local

「北海道を代表する企業100選」は、地方創生メディア「Made In Local」が、北海道に本社を置く企業の中から厳選した100社を紹介する取り組みです。

地域コミュニティへの貢献や、若手の育成、独自のビジネスモデルなどが審査基準となっており、このたび、釧路市で学習塾を展開する「あすなろ会」が選出されました。

選出を受けて

2025年7月に創業者である父・種村俊仁氏から事業を継承した新代表の種村吉晃氏。

今回の選出について、「父が今まで築いてきた50年間を一つの形として残したいという思いと、次の50年に向けて社員一丸となってやっていくきっかけにしたい」との思いからエントリーしたことを明かしました。

そして、「これからも釧路に根差す学習塾として、釧路の継続的発展に貢献するために変化し続けられる企業を社員とともにつくります」と今後の抱負を語っています。

事業の強みと今後の展望

「あすなろ会」の強みは、生徒と講師の絆の強さです。

親でも学校の先生でもない第三の立場から、生徒の成績向上だけでなく、人間力を育て、社会で活躍できる力を育成することを目指しています。

将来的には、育てた人財を釧路の地元企業へと繋ぐ事業も展開し、「新たな地方都市の学習塾モデル」として社会に提案していきたいとしています。

釧路に根差し、生徒一人ひとりと真摯に向き合うことで、地域の未来を育む「学習塾あすなろ会」

創業者から受け継がれた想いを胸に、新たな代表のもとで始まる次の50年にも注目です。

株式会社学習塾あすなろ会の「北海道を代表する企業100選」選出の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「北海道を代表する企業100選」に選出！学習塾あすなろ会 appeared first on Dtimes.